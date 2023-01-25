ВСУ вышли из Соледара: все, что известно по состоянию на данный момент

ВСУ ежедневно бьются за нашу жизнь в свободной стране. Особенно жестокими и сокрушительными были бои в Соледаре и Бахмуте. Россияне закидывают “пушечным мясом” небольшой городок не ради военного превосходства, а из-за личной выгоды главы ПВК Вагнер Евгения Пригожина.

Сегодня стало известно, что ВСУ отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава. Об этом BBC News Украина сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый.

— Украинские военные закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.

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Также ВСУ выбили в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага.

Ни окружения, ни взятия в плен украинских военных в Соледаре не было.

Череватый подчеркнул, что защитники Соледара совершили настоящий подвиг, несмотря на преимущество врага в пять раз, мощно держали свои позиции. Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, сравнимые с потерями агрессора в двух чеченских войнах.

Он добавил, что РФ хочет привлечь внимание к маленькому городу Соледар на фоне того, что ранее враг потерпел существенные поражения на Киевском направлении, во время харьковской операции, лиманской и херсонской.

Также представитель заявил, что теперь вес Бахмутского направления существенно увеличивается.

Чтобы лучше понимать ситуацию на фронте, стоит следить за актуальной картой боевых действий в Украине, которую мы ежедневно публикуем на сайте.

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