Актуальная карта боевых действий в Украине 25 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Сейчас мы мечтаем ускорить время и как можно быстрее оказаться в желанном дне, когда все территории Украины будут освобождены на карте боевых действий.

Тем не менее, за этим бегом не всегда замечаем, как лицо даже молодых людей покрывается едва ли заметными морщинами, на волосах пробивается седина, словно пропорционально тому, как наша меняется наша родная земля от вражеских снарядов.

Пусть мы, как и родные украинские дороги, немного изувечены. И все же мы вместе, сегодня, здесь — каждый на своем месте. И мы стали ближе к победе на один день.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Украинская разведка считает, что российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года. Это частично подтверждает прогнозы ISW о том, что российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в ближайшие месяцы.

В то же время, Россия продолжает укреплять военные и экономические отношения с Ираном, пытаясь участвовать во взаимовыгодном для обеих стран уклонении от санкций.

На поле боя российские оккупанты продолжают ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная и наземные обстрелы вокруг Бахмута и на западных окраинах Донецка.

Кроме того, предположительно, российские войска за последние 72 часа провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области.

Российские войска не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений в Запорожской области, несмотря на постоянные заявления одного российского оккупационного чиновника.

Такие рассказы о тактических успехах в Запорожской области, вероятно, нужны оккупантам, чтобы создать положительные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 25 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес пять ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов. Также совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, понеся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отражены.

На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.

Среди них Гута-Студенецкая, Бучки и Михальчина Слобода Черниговской области, Нововасилевка, Сопич, Кучеровка, Студенок, Казачье, Бояро-Лежачие, Стукаловка, Ворожба, Волфино, Юнаковка Сумской области. А также Басово, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Веселое, Волчанск, Варваровка и Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от танков и всего спектра артиллерий пострадали районы более 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, а именно: Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Новополь в Донецкой области, а также Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Белогорье, Новоданиловка и Веселое в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

За прошедшие сутки подразделениями зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины за 30 минут были уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области. Также в районе Бахмута украинские защитники сбили российский Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили восемь районов сосредоточения оккупантов.

Наиболее горячей точкой на карте боевых действий до сих пор остается Бахмут, хотя иногда может показаться, что там нет никаких изменений. Поэтому военнослужащий пятого отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре и прокомментировал интенсивность боев.

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