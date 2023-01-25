Актуальна карта бойових дій в Україні 25 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Зараз ми так мріємо прискорити час та якомога швидше опинитись в омріяному дні, коли будуть звільнені всі території України на карті бойових дій.

Однак за цим бігом не завжди помічаємо, як обличчя навіть молодих людей усієюється ледь помітними зморшками, волосся окроплює сивина, ніби пропорційно тому, як зазнає разючих змін наша рідна земля від ворожих снарядів.

Нехай ми, як і рідні українські дороги, трохи понівечені. Та все ж таки ми разом, сьогодні, тут — кожен на своєму місці. І ми стали ближчими на один день до перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Українська розвідка вважає, що російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа 2023 року. Це частково підтверджує прогнози ISW про те, що російські війська можуть вдатися до рішучих дій у найближчі місяці.

Водночас Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, намагаючись брати участь у взаємовигідному для обох країн ухиленні від санкцій.

На полі бою російські окупанти продовжують обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове-Кремінна та наземні обстріли навколо Бахмута та на західних околицях Донецька.

Крім того, ймовірно, російські війська за останні 72 години провели невдалу наступальну операцію в Запорізькій області.

Російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків у Запорізькій області, незважаючи на постійні заяви одного російського окупаційного чиновника.

Такі розповіді про тактичні успіхи в Запорізькій області, ймовірно, потрібні окупантам, щоб створити позитивні наративи та відволікти росіян від відсутності обіцяного прогресу в Бахмуті.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав п’ять ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті.

На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти ведуть оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів.

Серед них Гута-Студенецька, Бучки та Михальчина Слобода Чернігівської області, Нововасилівка, Сопич, Кучерівка, Студенок, Козаче, Бояро-Лежачі, Стукалівка, Ворожба, Волфине, Юнаківка Сумської області. А також Басове, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Веселе, Вовчанськ, Варварівка та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Кислівка, Берестове Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від танків та всього спектру артилерій, зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Новобахмутівка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Михайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, а саме: Времівка, Вільне Поле, Новосілка, Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новоданилівка та Веселе Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Протягом минулої доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України за 30 хвилин було знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також у районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили вісім районів зосередження окупантів.

Найбільш гарячою точкою на карті бойових дій досі залишається Бахмут, хоча іноді може здаватись, що там немає жодних змін. Тому військовослужбовець п’ятого окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів про ситуацію в Бахмуті та Соледарі та прокоментував інтенсивність боїв.

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