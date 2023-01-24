Їхня армія тут, як сніг навесні, тане: яка оперативна ситуація в Соледарі та Бахмуті

Коли дивишся на карту бойових дій, то зміни на ній не завжди помітні. Іноді навіть може здаватись, що на східному фронті, як за класикою жанру воєнної літератури, без змін.

Проте навіть така статика, як, наприклад, на Бахмутському напрямку, може мати чималу вартість. І здебільшого вона вимірюється не лише у техніці та кількості витрачених боєкомплектів, а у життях наших захисників.

Військовослужбовець п’ятого окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів у марафоні Єдині новини про ситуацію в Бахмуті та Соледарі та прокоментував інтенсивність боїв.

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Яка ситуація у Соледарі

Ми не можемо коментувати, що відбувається в районі Соледара. Та можна сказати, що там йдуть активні бої.

Ворог намагається просуватись по флангах, але отримує вогневу відповідь.

Також важливо зазначити, що перебування ворога у місті не може означати його захоплення. ЗСУ має вогневий контроль над містом.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Ворог продовжує невпинно атакувати наші позиції. Робить це великими масами. Концентровано атакує на певних ділянках фронту, а на інших — веде розвідку боєм. Також противник намагається розвідати наші позиції.

Нам як гранатометникам зараз легше працювати, оскільки ворог не ховається та йде вперед. Але він безупинно атакує.

Близько двох місяців тому ворог перейшов до тактики дії малими групами. Тобто вони підходили до наших передових позицій по п’ять – шість людей. Під час артилерійського обстрілу намагались застрибувати в окопи й атакувати.

Тепер окупанти змінили тактику та знову намагаються наступати великими групами, активно задіюють свою артилерію.

Зараз у противника 15–20 людей. Тобто окупанти йдуть в атаку взводами, великими відділеннями. Крім того, на жаль, ворог досі має перевагу в кількості артилерії, активно застосовує авіацію. Тобто все що має — він намагається задіяти на нашому напрямку.

Помітно, що у них зараз є вказівка за будь-яку ціну досягти просування, не шкодуючи людського ресурсу. Їхні штурмовики йдуть з легкою зброєю — автоматами, кулеметами, ручними гранатометами. Однак ми намагаємося зробити все, щоб вони не могли підійти до нашої піхоти.

Тут, де ми є, фронт тримається, а просування ворога неможливе.

Крім того, ворог активніше почав застосовувати й важке озброєння, як, наприклад, танки. Тобто і надалі намагається застосувати тактику вогняного валу.

Проте українські захисники повністю контролюють будь-яке просування ворога.

Всі атаки ворога на нашій ділянці фронту — це просто його божевільне самогубство.

За цей час окупанти не просунулись ні на метр, а лише зазнають величезних втрат. Тому те, що відбувається під Бахмутом, — це просто сточення російської армії. І чим більше їх тут поляже, тим менше у них буде шансів робити якісь великі наступальні операції.

Їхня армія тут, як сніг навесні, тане.

Бахмут сьогодні — це рана на території України. Вона гниє, нариває та чекає на спокій, щоб швидше загоїтися. Наші ЗСУ як можуть, так цей час пришвидшують. Але попри це у Бахмуті досі живуть люди. Читай, як виживають цивільні у Бахмуті зараз.

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