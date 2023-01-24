Украина

Их армия здесь, как снег весной, тает: какая оперативная ситуация в Соледаре и Бахмуте

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 января 2023, 18:00
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