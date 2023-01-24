Их армия здесь, как снег весной, тает: какая оперативная ситуация в Соледаре и Бахмуте

Когда смотришь на карту боевых действий, изменения на ней не всегда заметны. Иногда даже может показаться, что на восточном фронте, как по классике жанра военной литературы, без перемен.

Однако даже такая статика, как, например, на Бахмутском направлении, может иметь немалую цену. И в большинстве своем она измеряется не только в технике и количестве израсходованных боекомплектов, но и в жизнях наших защитников.

Военнослужащий пятого отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал в марафоне Єдині новини о ситуации в Бахмуте и Соледаре и прокомментировал интенсивность боев.

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Какая ситуация в Соледаре

Мы не можем комментировать, что происходит в районе Соледара. Но можно сказать, что там идут активные бои.

Враг пытается продвигаться по флангам, но получает огневой ответ.

Также важно отметить, что нахождение врага в городе не может означать его захват. ВСУ имеет огневой контроль над городом.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Враг продолжает неустанно атаковать наши позиции. Делает это большими массами. Концентрированно атакует в определенных участках фронта, а на других — ведет разведку боем. Также противник пытается разведать наши позиции.

Нам, как гранатометчикам, сейчас легче работать, поскольку враг не прячется и идет вперед. Но он непрерывно атакует.

Около двух месяцев назад враг перешел к тактике действия малыми группами. То есть они подходили к нашим передовым позициям по пять – шесть человек. Во время артиллерийских обстрелов пытались запрыгнуть в окопы и атаковать.

Теперь оккупанты сменили тактику и снова пытаются наступать большими группами, активно задействуют свою артиллерию.

Сейчас у противника 15–20 человек. То есть оккупанты идут в атаку взводами, большими отделениями. Кроме того, к сожалению, враг до сих пор имеет преимущество в количестве артиллерии, активно применяет авиацию. То есть все, что имеет, он пытается задействовать на нашем направлении.

Примечательно, что у них сейчас есть указание любой ценой достичь продвижения, не жалея человеческого ресурса. Их штурмовики идут с легким оружием — автоматами, пулеметами, ручными гранатометами. Однако мы стараемся сделать все, чтобы они не могли подойти к нашей пехоте.

Здесь, где мы есть, фронт держится, а продвижение врага невозможно.

Кроме того, враг активнее принялся применять и тяжелое вооружение, как, например, танки. То есть и дальше пытается применить тактику огненного вала.

Однако украинские защитники полностью контролируют любое продвижение врага.

Все атаки врага на нашем участке фронта — это просто его безумное самоубийство.

За это время оккупанты не продвинулись ни на метр, а лишь несут огромные потери. Поэтому происходящее под Бахмутом — это просто сточение русской армии. И чем больше их здесь поляжет, тем меньше у них будет шансов делать какие-то крупные наступательные операции.

Их армия здесь, как снег весной, тает.

Бахмут сегодня — это рана на территории Украины. Она гниет, нарывает и ждет покоя, чтобы быстрее зажить. Наши ВСУ как могут, так это время ускоряют. Но, несмотря на это, в Бахмуте до сих пор живут люди. Читай, как выживают гражданские в Бахмуте сейчас.

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