Ракети над Україною! Що відомо про обстріл 26 січня

Ще один тривожний ранок для України. 26 січня російські окупанти почали з пуску ракет. Сирени пролунали по всій території країни.

Про те, що ракети вже порушили повітряний простір України, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ракети залетіли на територію України. Мінімум дві на північний захід через Миколаївську область, — зазначив він.

А згодом написав про ще три ракети.

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Тим часом Київська обласна державна адміністрація також попросила мешканців області не нехтувати тривогою.

Загроза масштабної ракетної атаки по всій території України. Будьте в укриттях або дотримуйтеся правила “двох стін”. Бережіть себе та близьких, — зазначили у відомстві.

Про загрозу ракетного удару також уже написали очільники низки інших областей України.

Оновлено 9:20. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що над областю триває повітряний бій. Повітряні Сили контролюють простір над Вінниччиною.

Мер Вінниці Сергій Моргнунов теж розповів про роботу ППО у місті. Закликав перебувати у безпеці.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак станом на 8:27 повідомив про перші збиття російських ракет.

А в МВС уже традиційно нагадали українцям про те, що важливо зберігати інформаційну тишу й не можна видавати нашу ППО. Зокрема, публікувати фото і відео роботи систем протиповітряної оборони, геолокацію військових, кількість техніки, а також — висловлювати припущення, яка зброя використовується і для чого.

Через загрозу ракетного обстрілу у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомив ДТЕК.

Це вимушений превентивний крок, який допоможе уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі, — зазначили там.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталія Гуменюк каже, що треба бути готовими, що новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз.

— Зараз ми спостерігаємо активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря. Ми знаємо, що в Чорному морі перебувають російські ракетоносії, і вони напоготові. Зараз ми фіксуємо три ракетоносії, які споряджені 20 ракетами типу Калібр, — наголосила вона.

За її словами, ворог використовує спершу дрони-камікадзе для атаки, щоб виснажити систему ППО. У ніч проти 26 січня українські сили ППО збили усі 24 ворожі дрони.

Вчора Україна отримала прекрасні новини від партнерів. Німеччина оголосила про передачу танків Leopard, а США — Abrams.

Але поки ми чекаємо нової зброї, наші військові продовжують невпинно боронити Україну. Ми повинні підтримувати їх та допомагати. Пропонуємо тобі подивитися на карту бойових дій в Україні та звіт Генштабу, щоб бути в курсі, яка ситуація на фронті.