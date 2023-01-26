Пріоритетом залишається Схід: Мусієнко про новий наступ росіян та плани окупантів

Розмови про ймовірний повторний наступ росіян із півночі дедалі більше заполоняють новинні стрічки. Про це говорять іноземні видання, заявляють західні урядники: мовляв, найближчими тижнями РФ таки наважиться на нову хвилю агресії. Та які пріоритети у ворога — беруться розбиратися військові експерти.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів про можливість повторного великого наступу та пріоритети в планах ворога.

На думку Мусієнка, зараз доцільно розглядати лише наступ в районах скупчення військ ворога. А саме: район Запорізької області, де росіяни вже неодноразово виходили в атаки, Південь України та Схід.

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Очевидно, що пріоритетом для ворога залишається східний напрямок.

— Російські військові намагаються закріпитися на напрямку Сватове — Кремінна та у Бахмуті й Соледарі. Сили, які переважно кидають на ці напрямки, — це піхота, артилерія. Але це вже не та підтримка, яка була 24 лютого, — висновує Олександр Мусієнко.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, спостерігається обмеження Росії у військових ресурсах. Розрахунок агресора — кількість живої сили.

Завдання мінімум для Кремля зараз: стабілізувати лінію фронту на Сході країни, просунутися на Донбас. Завдання максимум: окупувати якнайбільше територій.

— Стосовно наступу на Сумську, Чернігівську області або зі сторони Білорусі: такий розвиток подій є ймовірним, але росіяни врахують попередні помилки й не розтягуватимуть свої війська по всьому кордону.

Але збити нас з пантелику й збирати війська на одному напрямку, а зайти з іншого — не зможуть, у них немає таких ресурсів.

Натомість росіяни ще мають ресурси бити по мирних українських містах балістичними ракетами чи дронами-камікадзе. Сьогодні ранок українців знову був гучним — про ракетну атаку 26 січня читай у нашому матеріалі.

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