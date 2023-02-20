Вщент зруйновані хати та лише двоє мешканців. Історія села Степова Долина на Миколаївщині

Село Степова Долина, що неподалік Миколаєва, майже дев’ять місяців перебувало під нещадним вогнем окупантів. Тут немає жодного вцілілого будинку. До початку повномасштабної війни тут жили 80 селян, зараз до понівечених будинків повернулося лише двоє.

Житель села Михайло показує те, що лишилося від ворожих обстрілів:

— Сарай надутий, з однієї сторони Град влучив. З іншої — теж Град влучив. Також на город “прилетіло”. Якби не ці споруди, то хати, мабуть, не було б. Так і живу, — ділиться пан Михайло.

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Він повернувся до батьківської хати, одразу після звільнення правобережної Херсонщини. Згадує, як ховався від ворожих обстрілів у погребі.

Я в погребі сидів, у хаті не був. У маленькому погребі просидів три місяці, — згадує чоловік.

Від березня у селі немає світла, газу та води, Михайло користується буржуйкою. Свій понівечений будинок показує сусід Михайла пан Микола. Жити тут неможливо. Але людей тут сам на сам з бідою не залишають.

Поліційний офіцер Галицинівської громади каже, що людям привозять продовольчі пайки. Зі старостами привозять будівельні матеріали, адже всі будинки зруйновані, людям просто немає куди повертатися.

Пан Микола їхати з рідного села вже нікуди не хоче. Зараз живе у сараї, де раніше була худоба. Попри всі незручності та руйнування, він вважає, що найголовніше зараз — якнайшвидша перемога України. Тоді вже можна потроху почати відбудовувати свій будинок.

Російські військові зруйнували тисячі будинків у різних населених пунктах України. Раніше ми розповідали про ситуацію у Святогірську Донецької області. Дізнайся, як живуть люди, коли 90% споруд зруйновано.

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