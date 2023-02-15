Разрушили 90% зданий и не пожалели даже святыню! Как Святогорск возвращается к жизни после деоккупации

Находившийся под российской оккупацией Святогорск постепенно залечивает раны, ведь оккупанты разрушили почти 90% зданий. Не остановила агрессора и религиозная святыня — Святогорская Лавра. Она тоже пострадала от вражеских ударов.

Сейчас в деоккупированном Святогорске заменили государственные флаги, находившиеся в городе во время оккупации. Их передадут в музеи, на замену привезли новые. Обновленные желто-голубые флаги уже развеваются на разрушенных зданиях Святогорска как символ надежды и восстановления города после нашествия российских войск.

Город удалось освободить еще осенью. Сейчас он постепенно оживает после оккупации, но до сих пор нет воды, тепла и электричества. Продукты привозят волонтеры.

Сейчас также смотрят

Местный житель Валерий возмущается, говорит, россиян сюда никто не звал. Он не понимает, почему они пришли на украинскую землю. В результате обстрелов погибли его друзья и одноклассники. Говорит, постоянно молится, чтобы украинские военные защитили город от врага.

80-летняя Тамара не может сдержать слез, когда вспоминает об ужасах оккупации.

Меня пытали, я теперь не слышу. Пять месяцев уже не слышу. Я — врач-хирург. Мне зубы выбили, челюсть разбили… — рассказывает женщина.

Российские военные издевались над ней просто ради развлечения. Вынуждали стоять у забора и стреляли рядом. При этом не разрешали даже закрыть руками уши.

Пенсионерка родилась во времена Второй мировой войны и не может понять, почему из-за россиян должна снова переживать этот ужас. Несмотря на все, она не падает духом, а разбирает завалы у своего дома. На огороде — сожжённый вражеский танк.

Женщина надеется, что весной саперы помогут очистить территорию от мин и остатков снарядов. Тогда постепенно все отстроят, и в Святогорск не только вернутся жители, но и начнут приезжать туристы.

Ранее мы рассказывали истории людей из Херсонской области о пережитых ужасах в оккупации.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!