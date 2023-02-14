Воронка пять метров и разбитые крыши и окна вокруг: последствия удара по частному сектору Вольнянска

Россияне практически каждый день обстреливают Запорожскую область. От мощной атаки приходит в себя городок Вольнянск недалеко от самого Запорожья. Несколько дней назад россияне в очередной раз попали в частный сектор — бессмысленный удар мощной ракеты оставил огромную воронку.

Люди, оказавшиеся у эпицентра, сразу принялись чинить побитые дворы, радуясь, что все живы.

Ракетная воронка, около пяти метров в глубину, ошеломляет местных.

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Двор Александра Тищенко оказался за несколько метров от эпицентра прилета российской ракеты. Он рассказывает, что вместе с семьей сначала услышали грохот, а затем посыпались стекла.

Стены в сарае — будто не было. В гараже и комнате рядом — разбитая крыша.

Люди клянут российских оккупантов, что обстреливают мирные кварталы, подсчитывают ущерб, на скорую чинят дома и одновременно радуются, что мощный ракетный удар прошел без жертв.

Россияне продолжают бить по мирным поселениям и городам, пока украинская армия выбивает врага с нашей земли. Чтобы быть в курсе дел на фронте, читай актуальную карту боевых действий.

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