Украина

Воронка пять метров и разбитые крыши и окна вокруг: последствия удара по частному сектору Вольнянска

Андрей Почтев 14 февраля 2023, 12:00

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