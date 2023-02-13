Не уцелел ни один дом: как село в Херсонской области прошло оккупацию и активные бои

Трудно представить, что переживают жители сел и городов, которые находились или находятся под российской оккупацией. Ведь каждое свидетельство — новые доказательства военных преступлений на этих территориях.

Село, которое враг стер до пыли, Потемкино в Херсонской области, было в оккупации, а затем стало линией фронта. Сейчас оно уничтожено, но туда уже возвращаются люди.

Местные жители вспоминают, что с марта они были фактически заложниками оккупантов. Когда их оттуда выгнали, то россияне расстреливали село из всех видов оружия. Тогда из Потемкино были эвакуированы все жители.

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Олег, оставшийся в селе в качестве охранника, рассказывает: сюда оккупанты беспощадно бросали и Грады, и Смерчи, били из авиации.

Последний дом на улице села обставлен снарядами. Их владелец дома Михаил собирал вокруг дома: показывает, что внутри нескольких таких снарядов были вперемешку порох с проволокой.

Сейчас местные говорят, что готовы работать круглосуточно и восстанавливать ряды разрушенных домов, лишь бы о них не забыло государство. Первое, о чем просят жители, — восстановить электроэнергию, чтобы Потемкино как можно скорее ожило.

Тяжелее всего на временно оккупированных территориях выжить и не попасть в руки оккупантов. Кому можно доверять и какие международные организации работают на неподконтрольных Украине территориях — мы писали об этом в другом материале.

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