Не вціліла жодна хата: як село на Херсонщині пройшло окупацію та активні бої

Важко уявити, що переживають жителі сіл та міст, які перебували чи досі перебувають під російською окупацією. Адже кожне свідчення — нові докази воєнних злочинів на цих територіях.

Село, яке ворог стер до тла, Потьомкине на Херсонщині, було в окупації, а потім стало лінією фронту. Нині воно знищене, але туди уже зараз повертаються люди.

Місцеві жителі пригадують, що з березня вони були фактично заручниками окупантів. Коли ж їх звідти вигнали, то росіяни розстрілювали село з усіх видів зброї. Тоді з Потьомкиного евакуювали всіх жителів.

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Олег, що залишився у селі, наче охоронець, розповідає: сюди окупанти нещадно кидали й Гради, й Смерчі, били з авіації.

Остання хата на вулиці села обставлена снарядами. Їх власник будинку Михайло збирав навколо оселі: показує, що всередині кількох таких снарядів були упереміш порох із дротами.

Нині місцеві кажуть, що готові працювати цілодобово та відновлювати ряди зруйнованих хат, аби про них не забула держава. Перше, про що просять жителі — відновити електроенергію, щоб Потьомкине якнайшвидше ожило.

Найважче на тимчасово окупованих територіях — вижити й не потрапити до рук окупантів. Кому можна довіряти та які міжнародні організації працюють на непідконтрольних Україні територіях — ми писали про це в іншому матеріалі.

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