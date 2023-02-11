Вели боротьбу під страхом смерті: історія спротиву мужнього села П’ятихатки на Херсонщині

Хитрували та об’єднувалися, аби бити окупантів. Село П’ятихатки на Херсонщині російські військові зайняли 28 лютого. Жили на місцевій фермі, а потім і в сільських хатах.
Розташувалися і в посадках, з яких село й обстрілювали. Окупанти так дошкуляли місцевим, що деякі селяни під страхом смерті вели підпільну боротьбу. Про це люди розповіли нашій Софії Богуцькій.
Місцева жителька пані Галина, яка однією з перших побачила окупантів у рідному селі, мешкає на околиці. Каже – то були росіяни, буряти та чеченці. Жінка працювала охоронницею у сільськогосподарській майстерні. Саме там перед фермою, окупанти поробили блокпости.
Їхали багато. Я навіть нарахувала до 200 одиниць техніки. Вони позабирали у нас все, а потім почали по нас стріляти, — розповідає пані Галя.
Їхали багато. Я навіть нарахувала до 200 одиниць техніки. Вони позабирали у нас все, а потім почали по нас стріляти, — розповідає пані Галя.
Та вже за деякий час, розповідає жінка, російським терористам прилетіла українська відповідь. Наші військові вночі 25 липня прицільно вдарили по фермі, де базувалися терористи. А після того окупанти прийшли до жінки з обшуком та били.
Били мене за те, що я типу телефонувала в ЗСУ. Мені теж зав’язали руки, очі і на колінах. Обшук наводили по всій хаті. Якась зараза мене здала їм, — розповідає жителька села Галя.
Били мене за те, що я типу телефонувала в ЗСУ. Мені теж зав’язали руки, очі і на колінах. Обшук наводили по всій хаті. Якась зараза мене здала їм, — розповідає жителька села Галя.
Як село П’ятихатки на Херсонщині не давали спокійно жити окупантам — дивись на Вікнах.
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