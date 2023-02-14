Ежедневно российские оккупанты убивают и издеваются над украинцами на оккупированных территориях, бьют по тыловым городам ракетами и терроризируют мир ядерными боеголовками. Но украинские защитники и защитницы непокорённые, они не сдаются врагу и до последнего борются за каждый сантиметр нашей земли.

И мир нам в этом помогает: вчера стало известно, что Дания передает Украине все свои гаубицы Caesar, имевшиеся на вооружении.

Как они будут помогать нам на фронте — увидим со временем. А вот что точно можно рассмотреть уже сегодня, так это актуальную карту боевых действий в Украине и традиционный отчет Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

ІSW тщательно следит за событиями на украинском фронте и анализирует ситуацию в российской армии и власти. В частности, эксперты считают, что российские войска в Херсонской области не имеют возможности начать полномасштабное наступление.

Также Институт изучения войны сообщил, что 12 февраля российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Актуальная карта боевых действий в Украине 14 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте / 4 Фотографии

Финансист Вагнера Евгений Пригожин сказал, что войска Вагнера захватили Красную Гору к северу от Бахмута.

Пригожин также ложно заявил, что силы Группы Вагнера являются единственными российскими силами в радиусе 50 км от Бахмута.

ISW сообщили о фиксировании 23 боевых столкновений в районе Кременной, что свидетельствует о наступательных действиях врага.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 14 февраля 2023 года

В течение суток противник нанес два ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения ВС РБ и ВС РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки войск Российской Федерации.

В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись районам населенных пунктов Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворичанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времевка и Новополь в Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка — Днепропетровской.

На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.

Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, находящиеся в подразделениях, приданных первому армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.

Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.

Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.

На временно оккупированных территориях важно знать, к кому можно обратиться за помощью. Раньше мы писали, какие международные организации работают, несмотря на оккупацию и как к ним обратиться.

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