Актуальная карта боевых действий в Украине 14 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ежедневно российские оккупанты убивают и издеваются над украинцами на оккупированных территориях, бьют по тыловым городам ракетами и терроризируют мир ядерными боеголовками. Но украинские защитники и защитницы непокорённые, они не сдаются врагу и до последнего борются за каждый сантиметр нашей земли.
И мир нам в этом помогает: вчера стало известно, что Дания передает Украине все свои гаубицы Caesar, имевшиеся на вооружении.
Как они будут помогать нам на фронте — увидим со временем. А вот что точно можно рассмотреть уже сегодня, так это актуальную карту боевых действий в Украине и традиционный отчет Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
ІSW тщательно следит за событиями на украинском фронте и анализирует ситуацию в российской армии и власти. В частности, эксперты считают, что российские войска в Херсонской области не имеют возможности начать полномасштабное наступление.
Также Институт изучения войны сообщил, что 12 февраля российские войска продолжили наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара.
Финансист Вагнера Евгений Пригожин сказал, что войска Вагнера захватили Красную Гору к северу от Бахмута.
Финансист Вагнера Евгений Пригожин сказал, что войска Вагнера захватили Красную Гору к северу от Бахмута.
Пригожин также ложно заявил, что силы Группы Вагнера являются единственными российскими силами в радиусе 50 км от Бахмута.
ISW сообщили о фиксировании 23 боевых столкновений в районе Кременной, что свидетельствует о наступательных действиях врага.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
В течение суток противник нанес два ракетных и 16 авиационных ударов. Совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опасность нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Определенные подразделения ВС РБ и ВС РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки войск Российской Федерации.
В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Эти сутки вражеских обстрелов подверглись районам населенных пунктов Волфино и Басовка Сумской области и Ветеринарное и Дворичанское Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.
На Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. Среди них — Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времевка и Новополь в Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка — Днепропетровской.
На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.
На Херсонском направлении снова под минометный и артиллерийский огонь попал Херсон.
Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, находящиеся в подразделениях, приданных первому армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.
Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.
Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск.
Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.
Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.
На временно оккупированных территориях важно знать, к кому можно обратиться за помощью. Раньше мы писали, какие международные организации работают, несмотря на оккупацию и как к ним обратиться.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!