Щоденно російські окупанти вбивають та знущаються з українців на окупованих територіях, б’ють по тилових містах ракетами та тероризують світ ядерними боєголовками. Але українські захисники та захисниці нескорені, вони не здаються ворогу та до останнього виборюють кожен сантиметр нашої землі.

І світ нам в цьому допомагає: вчора стало відомо, що Данія передає Україні усі свої гаубиці Caesar, які мала на озброєнні.

Як вони будуть допомагати нам на фронті — побачимо з часом. А ось що точно можна роздивитися уже сьогодні, так це актуальну карту бойових дій в Україні та традиційний звіт Генштабу ЗСУ.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

ISW ретельно стежить за подіями на українському фронті та аналізує ситуацію у російському війську та владі. Зокрема експерти вважають, що російські війська в Херсонській області не мають можливості розпочати повномасштабний наступ.

Також Інститут вивчення війни також повідомили, що 12 лютого російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледару.

Актуальна карта бойових дій в Україні 14 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті / 4 Фотографії

Фінансист Вагнера Євген Пригожин каже, що війська Вагнера захопили Красну Гору на північ від Бахмута.

Пригожин також неправдиво заявив, що сили Групи Вагнера є єдиними російськими силами в радіусі 50 км від Бахмута.

ISW повідомили про фіксування 23 бойових зіткнень у районі Кремінної, що свідчить про наступальні дії ворога.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 лютого 2023 року

Протягом доби противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи ЗС РБ та ЗС РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки військ Російської Федерації.

Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Волфине і Басівка Сумської області та Ветеринарне і Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Ольгівське, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області та Іллінка — Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку знову під мінометний та артилерійський вогонь потрапило місто Херсон.

Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці Російської Федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до першого армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих Росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони.

Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку.

Через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.