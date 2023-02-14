Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 14 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Лютого 2023, 07:00
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