Україна

Випускають ракети щохвилини: як зараз виглядає життя Харківщини під обстрілами

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Лютого 2023, 15:30

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