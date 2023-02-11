Выпускают ракеты ежеминутно: как сейчас выглядит жизнь Харьковской области под обстрелами

Харьковская область продолжает оставаться под прицельным огнем врага. Только вчера утром, 10 февраля, в Харькове было восемь раненых в результате ракетной атаки. Двое из них — в тяжелом состоянии в больнице.

В четыре часа оккупанты за 12 минут выпустили 12 ракет, летевших в электро- и теплоцентрале в самом Харькове и Чугуевском районе.

А днем ​​оккупанты обстреляли один из объектов критической инфраструктуры, все пострадавшие — мужчины от 39 до 57 лет.

Из-за обстрела в Харькове без света остались 150 тысяч человек. Почти во всех районах начались упреждающие отключения электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на систему. Без отопления оказались около тысячи домов.

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Сразу после утреннего обстрела 10 февраля, около пяти утра коммунальщики приступили к ремонтным работам. Но в некоторых районах и вечером оставались проблемы с водой и теплом. В харьковской подземке увеличили интервалы движения до 20 минут.

Впрочем, не только ракетами обстреливают оккупанты сейчас Харьковскую область. На линии фронта Россия использует все возможное вооружение. Активные боевые действия продолжаются под Купянском и Двухлетней. Сейчас там горячо, противник сосредотачивает силы и пытается прорвать оборону.

Кроме того, из Купянского и Волчанского районов, которые после деоккупации Россия обстреливает беспощадно, идет эвакуация. Последняя неделя, говорят волонтеры, количество заявок значительно возросло.

У тех, кто еще вчера категорически отказывался покидать дома, теперь нет выбора. После того как русские патроны разрушают их дома, люди спешно собирают вещи и, так же под обстрелами, садятся в волонтерские бусы.

Прямо от Купянска до Двуречной уже проехать сложно, но люди ждут. Поэтому волонтерам приходится ехать не напрямую, поскольку так оккупанты сразу их заметят и начнут обстрел.

Сам населенный пункт Двуречная уже почти линия фронта, где ежедневно россияне уничтожают по несколько домов. Магазины и админздания тоже разрушены, почта не работает, а света, газа, воды и связи нет.

Несмотря на это, волонтеры до сих пор сталкиваются с категорическими отказами местных жителей уезжать. Поэтому в громаде остается около двух тысяч человек, из них 132 — дети.

Обстрелы у нас каждый день. Они просто накрывают без перестанка. Мы не понимаем их цели. Единственное, что мы думаем — это просто стереть нас с лица земли, — говорит поселковая голова Двуречной Галина Турбаба.

К счастью, некоторых гражданских все же удается вывезти. Однако зачастую более убедительными оказываются не слова волонтеров, а вражеские ракеты и уничтоженные ими дома.

Также волонтеров на пути спасения ждут другие вызовы, как поиск нужного адреса без указателей, связи и навигации. Кроме того, потом люди могут быть в погребе и не слышать, как их зовут спасатели.

Но когда удается всех забрать на эвакуацию, остается только быстро двигаться по улицам населенного пункта, ведь прилететь вражеский снаряд может в любой момент. После эвакуации всех спасенных волонтеры расселяют в Харькове в общежития.

Продолжается эвакуация и из самой горячей точки на карте боевых действий. Читай, как из Бахмута вывезли женщину на восьмом месяце беременности и ее дочь.

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