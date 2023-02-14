Вирва п’ять метрів та потрощені дахи й вікна навколо: наслідки удару по приватному сектору Вільнянська

Росіяни практично щодня обстрілюють Запорізьку область. Від потужної атаки оговтується містечко Вільнянськ неподалік самого Запоріжжя. Кілька днів тому росіяни вкотре поцілили у приватний сектор — безглуздий удар потужної ракети залишив по собі величезну вирву.

Люди, які опинилися біля епіцентру, одразу взялися лагодити побиті обійстя, радіючи, що всі живі.

Ракетна вирва, близько п’яти метрів завглибшки, ошелешує місцевих.

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Подвір’я пана Олександра Тищенка опинилося за лічені метри від епіцентру прильоту російської ракети. Він розповідає, що разом із родиною спочатку почули гуркіт, а потім посипалося скло.

Стіни у сараї — наче й не було. В гаражі та кімнаті поруч — розтрощений дах.

Люди клянуть російських окупантів, що обстрілюють мирні квартали, підраховують збитки, нашвидкуруч лагодять будинки та водночас тішаться, що потужний ракетний удар минувся без жертв.

Росіяни й далі б’ють по мирних поселеннях та містах, доки українська армія вибиває ворога з нашої землі. Щоб бути у курсі справ на фронті, читай актуальну карту бойових дій.

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