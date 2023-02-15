Украина

Убийство партизанки и расстрел авто с детьми: жители Херсонской области рассказали об оккупации

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 15 февраля 2023, 07:00

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