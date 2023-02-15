Убийство партизанки и расстрел авто с детьми: жители Херсонской области рассказали об оккупации

В селе Садок в Бериславском районе Херсонской области выживали 150 человек. Первые оккупанты зашли туда в марте, а уже массово пошли на деревню в мае.
Но люди продолжали помогать украинскому войску и даже рожали в оккупации.
38-летняя жительница села Садок Татьяна была на восьмом месяце беременности, вынашивая пятого ребенка. Говорит, что было страшно, но уезжать из села еще страшнее.
Рассказывали, что они машины перестреливали. У нас под Каховкой расстреляли с детьми, я тоже боялась, — вспоминает жительница села Садок Татьяна Степанюк.
Рассказывали, что они машины перестреливали. У нас под Каховкой расстреляли с детьми, я тоже боялась, — вспоминает жительница села Садок Татьяна Степанюк.
Местные жители говорят, что оккупанты занимали пустые дома и отбирали автомобили. А когда по их позициям прилетало — мстили людям.
Оккупацию Садка не пережили трое местных жителей. В июле российский снайпер застрелил женщину за помощь украинской армии. После ее сообщений оккупантам очень прилетало.
Но вместе с тем в селе родился ребенок.
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