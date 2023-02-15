Вбивство партизанки та розстріл авто з дітьми: мешканці Херсонської області розповіли про окупацію

У селі Садок, що в Бериславському районі Херсонщини, виживали 150 людей. Перші окупанти зайшли туди в березні, а вже масово пішли на село в травні.

Та люди продовжували допомагати українському війську і навіть народжували в окупації.

38-річна жителька села Садок Тетяна була на восьмому місяці вагітності, виношуючи п’яту дитину. Каже, що було лячно, та їхати з села ще страшніше.

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Бо розказували, що вони машини перестрілювали. В нас під Каховкою розстріляли з дітками, я також боялася, — згадує жителька села Садок Тетяна Степанюк.

Місцеві жителі кажуть, що займали вони пусті хати та відбирали автівки. А як по їхніх позиціях прилітало — мстилися людям.

Окупацію Садка не пережили троє місцевих жителів. У липні російський снайпер застрелив жінку за допомогу українській армії. Після її повідомлень окупантам дуже прилітало.

Але й разом з тим у селі народилася дитина.

Росіяни практично щодня обстрілюють Запорізьку область. Вирва 5 м та потрощені дахи й вікна навколо.

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