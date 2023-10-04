Целят наугад, чтобы уничтожить! Как живет Авдеевка под плотным огнем врага и сколько людей там остается

В настоящее время территории Украины продырявлены российскими ракетами и снарядами. Мы каждый день видим печальную статистику об очередных обстрелах мирных городов и населенных пунктов Украины.

Среди прочих и Авдеевка, в которую “прилетает” каждый день.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации в городе и увеличении количества обстрелов Авдеевки.

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— За последние две недели увеличилось и количество обстрелов, и их плотность. Появились и такие вещи, которых раньше не было: оккупанты бьют одновременно и по старой части города, и по новой, — объясняет Виталий Барабаш.

Россияне меняют оружие, из которого обстреливают город. Участились и ракетные обстрелы.

Раньше оккупанты целились в высокоэтажки с гражданскими, теперь снаряды падают даже там, где ни военных, ни гражданских нет.

Также по словам Виталия Барабаша, несмотря на все, в городе остается немало людей — 1638 человек. Вместе с тем, каждый день здесь проходят эвакуации, ведь с приходом холодов выживать здесь станет ещё труднее.

А вот украинские военные бьют четко в цель! Как работают ВСУ на передовой, мы рассказывали в другом материале.

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