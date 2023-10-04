Украина

Целят наугад, чтобы уничтожить! Как живет Авдеевка под плотным огнем врага и сколько людей там остается

Виктория Мельник, редактор сайта 04 октября 2023, 21:30

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