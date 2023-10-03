Украина

Артиллеристы ВСУ попадают в цель с первого выстрела! Горячий репортаж прямо с передовой Донбасса

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 03 октября 2023, 20:30

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