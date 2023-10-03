Артиллеристы ВСУ попадают в цель с первого выстрела! Горячий репортаж прямо с передовой Донбасса

Съемочная группа только вернулась с позиций артиллеристов, которые прикрывают пехоту, наступающую на Бахмутском направлении. Накануне бойцам 30-й отдельной механизированной бригады удалось не только уничтожить десятки единиц техники противника, но и заставить артиллерию россиян отойти от линии фронта.

Сейчас у врага очень много средств воздушной разведки, это БПЛА: Орланы, Zala, Supercam, а также ударный Ланцет.

Вместе с военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады Олегом подходим к самоходной артустановке 2С1 Гвоздика. Россияне охотятся за ней, потому что она хоть и советская, однако бьет точно в цель, чем наносит врагу немалые потери. Потому украинские армейцы держат САУ всегда замаскированной.

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Наши артиллеристы часто переезжают с одного места в другое, чтобы россияне не могли установить постоянное месторасположение нашей артиллерии. И именно такая тактика ведения войны заставляет врага отступать.

Уничтожить, а уцелевшую часть вражеской артиллерии заставить отступить, украинским военнослужащим удалось благодаря спланированной операции, которая длилась несколько месяцев.

Военнослужащие говорят, что во время наступательных действий САУ на Бахмутском направлении сильно помогает нашей пехоте. Для наших защитников каждая уничтоженная цель — это шаг к победе.

Моральный дух поднимает сразу. Когда ты говоришь, что поразил эту цель, ребята радуются и стараются быстрее и точнее работать, — рассказывает военнослужащий с позывным Патриот.

После разговора с военными, артиллеристам поступает команда. Буквально 5 минут на подготовку: демаскировка, наведение и выстрел. После чего еще меньше времени на маскировку. Артиллеристы и на этот раз с одного выстрела попали в цель.

Напомним, ранее мы рассказывали историю медика Олеси, подписавшей контракт с ВСУ в свои 18 лет.

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