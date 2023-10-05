Україна

Політ просто в тил ворога! Як проводили розвідувальну операцію Валькірії

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Жовтня 2023, 20:00

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