Політ просто в тил ворога! Як проводили розвідувальну операцію Валькірії

Західні союзники вже довгий час здійснюють потужну підтримку українського війська. Однак минає час, війна триває, тож необхідність покладатись на власні сили лише зростає.

Тому наші захисники беруть на озброєння й українську зброю. У Державній прикордонній службі показали, як захисники застосовують безпілотний авіаційний комплекс Валькірія.

Цей БпЛА здатний здійснювати повітряну розвідку на відстані у 30 кілометрів, що дозволяє українським силам оборони виявляти цілі в глибокому тилу ворога та знищувати їх.

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У місії, яку показали прикордонники, за допомогою безпілотника намагались виявити фортифікаційні споруди та розташування особового складу. Крім того, потрібно було підтвердити ураження ворожого війська.

Згодом прикордонник на псевдо Бариста звітує, що місію вдалось виконати у повному обсязі.

Закрили достатній об’єм по кілометражу, було виявлено фортифікаційні споруди. Також вдалось здійснити фотофіксацію особового складу, а також нещодавнє ураження техніки окупаційних військ.

Також раніше ми розповідали про український БпЛА Лелека. Читай про його характеристики за посиланням.

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