Полет прямо в тыл врага! Как проводилась разведывательная операция Валькирии

Западные союзники уже долгое время оказывают мощную поддержку украинской разведке. Однако время идет, война продолжается, поэтому необходимость полагаться на собственные силы только растет.

Наши защитники берут на вооружение и украинское оружие. В Государственной пограничной службе показали, как защитники используют беспилотный авиационный комплекс Валькирия.

Этот БПЛА способен осуществлять воздушную разведку на расстоянии 30 километров, что позволяет украинским силам обороны обнаруживать цели в глубоком тылу врага и уничтожать их.

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В миссии, показанной пограничниками, с помощью беспилотника пытались обнаружить фортификационные сооружения и расположение личного состава. Кроме того, нужно было подтвердить поражение вражеского войска.

Позже пограничник с позывным Бариста отчитывается, что миссию удалось выполнить в полном объеме.

Закрыли достаточный объем по километражу, были обнаружены фортификационные сооружения. Также удалось осуществить фотофиксацию личного состава, а также недавнее поражение техники оккупационных войск.

Также раньше мы рассказывали об украинском БпЛА Лелека. Читай о его характеристиках по ссылке.

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