Нова система для знищення шахедів! ЗСУ показали установку Sky Shut, розроблену українськими інженерами

Українські захисники неба вдосконалюються у знищенні ворожих дронів. Бійці сил оборони Півдня разом з одеськими інженерами розробили нову систему для боротьби із Шахедами. Її вже випробували на полігонах бойової підготовки та готові запатентувати своє відкриття, щоб розпочати масове виробництво.

Їх називають “ловцями шахедів”. Південні регіони країни, а саме Миколаївщина та Херсонщина, часто першими зустрічають дрони, які ворог запускає з окупованого Криму.

Нова система, яку опановують солдати, називається Sky Shut. Це українська розробка.

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Військові кажуть, система зручна. Кузов можна під’єднати до будь-якого транспортного засобу. Але головне — вона влучна. У полі бійці відточують майстерність. Зараз працюють на піску, це найбільш нестабільна поверхня.

Цілі вражали в морі на 500 метрів. Розліт кулі — на 20 сантиметрів. Якщо розмах (крил) у Шахеда 2 метри, ми працюємо чітко по його контуру, — розповідає полковник Нацгвардії Сергій Судець.

Щоб захистити тільки дві області — Миколаївщину та Херсонщину — треба півтисячі таких Sky Shut. Один коштує 250 тисяч гривень. Системи зараз заходять на озброєння у Нацгвардію, на черзі — Повітряні сили, прикордонні війська. Наразі автори цієї розробки готують ще два винаходи, які допоможуть на Запорізькому та Східному напрямках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як аеророзвідка нищить техніку ворога.

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