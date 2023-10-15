Україна

Нова система для знищення шахедів! ЗСУ показали установку Sky Shut, розроблену українськими інженерами

Ольга Читайло 15 Жовтня 2023, 18:00

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