Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців

Йому 16, він ще школяр, але відправив армійцям на фронт уже понад півсотні дронів-камікадзе. Безпілотники Радомир Тютюнник збирає власноруч після уроків або у вихідні, у себе вдома. Вчився за інструкціями в інтернеті, на перші дрони витратив власні гроші, тепер збирає донати, а від військових у школяра стоїть черга.

У Радомира щойно закінчилися уроки, на столі вже паяльник, за спиною — прапор, підписаний Залужним, і 3D-принтер. На ньому друкує деталі для дронів.

Військові надсилають кадри з фронту, як дрон-камікадзе, зібраний харківським школярем, вражає ворожий бліндаж. І таких прицільних влучань на рахунку Радомирових витворів уже кількадесят щонайменше.

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За два місяці, що хлопець збирає дрони, він передав армійцям їх уже понад 50 штук. Вони літають на Бахмутському, Запорізькому, Купʼянському напрямках та під Херсоном.

Представники оперативного угруповання військ Харків вручають Радомирові подяку.

Я розумію, що наші діти з бажанням перемогти, бажанням допомогти своєму батьку. Приклад Радомира, у нього батько — військовослужбовець, навіть перший дрон він зібрав, щоб цей дрон зберіг життя його батька, — розповідає представник оперативного угруповання військ Харків Олександр Бондаренко.

Зараз Радомир через свій Instagram збирає донати на наступні десять дронів. Один виходить близько 15 тисяч гривень. Кожен після збірки він тестує в полі й лише потім відправляє на фронт.

На наших очах менше, ніж за півтори години, Радомир зібрав свій наступний дрон. По них зараз у нього черга. Просять і спецпризначенці, й аеророзвідка.

Моя мета — це врятувати життя наших військових. Тому що один дрон — це зазвичай одне врятоване життя нашого військового. Кожен може, аби було бажання, — розповідає школяр Радомир Тютюнник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як навчаються операторки FPV-дронів.

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