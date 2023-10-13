Ему всего 16 лет, а за его дронами уже очередь! Как школьник после уроков собственноручно собирает БПЛА для бойцов

Ему 16, он еще школьник, но отправил армейцам на фронт уже более полусотни дронов-камикадзе. Беспилотники Радомир Тютюнник собирает собственноручно, после уроков или в выходные, у себя дома. Учился по инструкциям в интернете, на первые дроны потратил свои деньги, теперь собирает донаты, и у школьника стоит очередь из военных.

У Радомира только что закончились уроки, на столе уже паяльник, за спиной — флаг, подписанный Залужным, и 3D-принтер. На нем печатает детали для дронов.

Военные присылают кадры с фронта, как дрон-камикадзе, собранный харьковским школьником, поражает вражеский блиндаж. И таких прицельных попаданий на счету изделий Радомира, по меньшей мере, уже несколько десятков.

Сейчас также смотрят

За два месяца, которые парень собирает дроны, он передал армейцам их уже более 50 штук. Они летают на Бахмутском, Запорожском, Купянском направлениях и под Херсоном.

Представители оперативной группировки войск Харьков вручают Радомиру благодарность.

Я понимаю, что у наших детей — желание победить, желание помочь своим родителям. Пример Радомира — у него отец военнослужащий. Свой первый дрон он собрал, чтобы тот сохранил жизнь его отца, — рассказывает представитель оперативной группировки войск Харьков Александр Бондаренко.

Сейчас Радомир через Instagram собирает донаты на следующие десять дронов. Один обходится около 15 тысяч гривен. Каждый после сборки он тестирует в поле и только потом отправляет на фронт.

На наших глазах меньше, чем за полтора часа, Радомир собрал свой следующий дрон. За ними сейчас у него очередь. Просят и спецназовцы, и аэроразведка.

Моя цель — спасти жизнь наших военных. Потому что один дрон — это обычно одна спасенная жизнь нашего военного. Каждый может, было бы желание, — рассказывает школьник Радомир Тютюнник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как учатся операторы FPV-дронов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.