Ступени образования в Украине 2026: рассказываем какие бывают их уровни и различия между ними

Система образования в Украине — одна из ключевых сфер общественного развития. Она объединяет современные европейские стандарты с национальными ценностями и многовековыми традициями обучения.

Читай, какое это образование: бакалавр, магистр, младший специалист и специалист, и чем отличаются эти ступени — в материале.

Основные уровни образования:

Дошкольное образование (от 2 до 6 лет)

Садочки, детские центры развития.

Подготовка к школе через игры, творчество, базовые навыки.

Полное общее среднее образование (12 лет)

Начальная школа (1-4 класса).

Базовое среднее образование (5-9 классы).

Профильное среднее образование (10-12 классы). Изучение предметов на уровне, приближенном к будущей специальности.

Профессиональное (профессионально-техническое) образование

Обучение рабочим профессиям после 9 или 11 класса.

Колледжи, училища, лицеи.

Профессиональное высшее образование

Колледжи готовят младших бакалавров. Сочетание теории с практикой.

Высшее образование

Университеты, Академии, Институты.

Ступени: младший бакалавр — бакалавр — магистр — доктор философии — доктор наук.

Последипломное и непрерывное образование

Курсы повышения квалификации, переквалификация, самообучение.

Важная часть образования на протяжении жизни.

Ступени образования в Украине

Система высшего образования в Украине построена согласно европейским стандартам (Болонский процесс) и предусматривает несколько уровней (ступеней). Вот какие ступени официально существуют в 2026 году:

Младший бакалавр (ранее младший специалист)

Образовательный уровень: первый уровень высшего образования.

Продолжительность обучения: 2–3 года после школы.

Где учатся: в профессиональных колледжах или институтах.

Что дает: базовые профессиональные навыки, право работать по специальности или продолжить обучение на бакалавриате.

Пример: фельдшер, техник, лаборант, младший бухгалтер.

Младший специалист — ступень, еще существующая в переходных формах, но постепенно заменяется на “младшего бакалавра”.

Бакалавр

Образовательный уровень: второй (полноценный) уровень высшего образования.

Продолжительность обучения: 3-4 года.

Где учатся: университеты, академии, институты.

Что дает: квалификация для начала профессиональной деятельности или поступления в магистратуру.

Пример: бакалавр права, экономики, филологии, компьютерных наук. Это базовая ступень, с которой начинается высшее образование во многих странах.

Магистр

Образовательный уровень: третий уровень высшего образования.

Продолжительность обучения: 1-2 года после бакалавра.

Что дает: глубокие знания и навыки, возможность преподавать в ЗВО, участвовать в научной работе, поступить в аспирантуру.

Пример: магистр педагогики, финансов, права, медицины Для определенных специальностей (медицина, стоматология, ветеринария) сразу после школы учатся 5–6 лет и получают единый квалификационный уровень магистра без этапа бакалавра.

Доктор философии (PhD) — ступень после магистратуры

Образовательный уровень: четвёртый (научный) уровень.

Продолжительность обучения: 4 года в аспирантуре.

Что дает: право проводить самостоятельные исследования, преподавать в вузах, занимать научные должности.

Пример: доктор философии по филологии, физике, праву.

Доктор наук

Высокий академический уровень.

После PhD — путь профессионального ученого.

Предоставляется за значительные достижения в исследованиях, научные труды, защита диссертации.

О “специалисте”

Специалист — это ступень, которая существовала до 2016 года.

Обучение длилось 5 лет после школы.

Давала право работать или преподавать.

С 2016 года не используется, но дипломы специалиста остаются действительными.

Сравнение степеней

Степень Продолжительность Доступ после Дает право Младший бакалавр 2–3 года После школы Работа или получать бакалавра Бакалавр 3–4 года После школы Работать или поступить в магистратуру Магистр 1–2 года После бакалавра Профессиональная деятельность, преподавание Доктор философии ~4 года После магистра Научная робота, преподавание Доктор наук — После PhD Высшая наука, академические звания

Принципы образования в Украине

Бесплатность в государственных учреждениях (основные уровни).

Доступность для всех граждан.

Профильность старшей школы.

Евроинтеграция: образование интегрированное в европейское пространство (Болонская система).

Патриотическое воспитание и формирование гражданского сознания.

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