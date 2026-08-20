Для тебя Образование

Ступени образования в Украине 2026: рассказываем какие бывают их уровни и различия между ними

Леся Манзюк, редактор сайта 20 августа 2026, 13:00 4 мин.
ступени образования
Фото Pexels

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