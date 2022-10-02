Актуальна карта бойових дій в Україні 2 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки влада нам натякає на те, що ЗСУ підсмажують росіян у Лиманському котлі, ми з нетерпінням чекаємо гарних новин. Експерти аналізують карту бойових дій, втрати росіян та дані розвідок різних країн.

Ми ж пропонуємо тобі теж поглянути на карту бойових дій в Україні, щоб своїми очима побачити успіхи ЗСУ.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни аналізує події в Україні. За їхніми даними, українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що українські сили продовжують змушувати російські війська захищати свої позиції.

Окупанти продовжили наземні атаки в Донецькій області 30 вересня, але не досягли підтверджених територіальних здобутків. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки.

Росії, ймовірно, буде важко примусити брати участь у мобілізації, оскільки росіяни продовжуватимуть тікати з РФ до прикордонних держав, які їх радо приймають.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник і надалі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Противник завдав три ракетних та п’ять авіаційних ударів, здійснив понад 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для завдання ударів по об’єктах інфраструктури ворог задіяв БпЛА.

Від ворожих ударів постраждало понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районі населеного пункту Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Огірцеве, Охрімівка та Бударки Харківської області;

на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Блакитні Озера, Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка, Веселе та Спірне;

на Бахмутському напрямку — в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Зайцеве, Яковлівка, Юр’ївка, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку — в районах населених пунктів Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка та Нескучне.

На Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Ворог завдав вогневого ураження в районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них — Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки.

Російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

Водночас політичне керівництво Російської Федерації продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в’язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд держдуми Росії внесено законопроект про зміни у кримінальному кодексі РФ, якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.

На тимчасово захопленій території України російська окупаційна влада, грубо порушуючи правила ведення війни та права людини, активізувала заходи щодо примусової мобілізації чоловічого населення призовного віку для поповнення втрат російських військових частин. Для своєчасного виконання мобілізаційних заходів та придушення спротиву місцевого населення до міст Бердянськ та Мелітополь прибули додаткові підрозділи Росгвардії.

За добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА.

Ракетні війська й артилерія уразили чотири командних пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили два склади з боєприпасами.

Нещодавно відбулася історично-важлива подія — Україна подала заявку на вступ до НАТО. Дізнайся більше про це у матеріалі Вікон.

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