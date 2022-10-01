Молитву за упокій замовляли? Російські військові у Лимані дзвонять дружинам, аби попрощатися: перехоплені розмови

“Спецоперація” Росії в Україні йде на повній швидкості: українці вибивають ворога зі своїх земель, а російські окупанти щовечора моляться, аби їх вбило безболісно. Без перебільшення, війна в Україні є наймасштабнішою подією для геополітики після закінчення Другої світової війни.

Якщо спостерігати за картою бойових дій, то стає зрозуміло: на Харківському напрямку контрнаступ українців не закінчений. Наші військові взяли активний напрямок на схід держави. Від учора росіяни опинилися у “котлі” в Лимані.

Свідченнями повного військового та інформаційного провалу РФ у війні є перехоплені дзвінки російських окупантів додому. В останніх перехопленнях ГУР ми дізнаємося, що військовий РФ, знаходячись у важкому моральному стані, подзвонив з України додому — попрощатись з дружиною.

Окупант: Все нормально, Слава Богу, додзвонився [ред. — до дружини].

Дружина окупанта: Ти чого такий задиханий?

Окупант: Ми в кільці, Любо. Нам тут смерть.

Дружина окупанта: Ну нам кажуть по телевізору, що ви тримаєтесь там.

Окупант: Любо, я дзвоню, щоб попрощатися. Нікому не говори, але тут смерть нам усім. Нехай би вже сюди прилетіло, аби вбило!

Росіяни звикли виконувати накази згори — тож і тут стоятимуть на смерть. Що відбувається зараз в Лимані — можеш подивитися у нашому матеріалі.

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