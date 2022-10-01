Україна

Молитву за упокій замовляли? Російські військові у Лимані дзвонять дружинам, аби попрощатися: перехоплені розмови

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 14:31

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