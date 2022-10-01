Молитву за упокой заказывали? Российские военные в Лимане звонят женам, чтобы попрощаться: перехваченные разговоры

“Спецоперация” России в Украине идет на полной скорости: украинцы выбивают врага из своих земель, а российские оккупанты каждый вечер молятся, чтобы их убило безболезненно. Без преувеличения, война в Украине является самым масштабным событием для геополитики после окончания Второй мировой войны.

Если наблюдать за картой боевых действий, становится понятно: на Харьковском направлении контрнаступление ВСУ не закончено. Украинцы приняли активное направление к востоку государства. Со вчера россияне оказались в “котле” в Лимане.

Свидетельствами полного военного и информационного провала РФ в войне являются перехваченные звонки российских оккупантов домой. С последних перехватов ГУР мы узнаем, что военный РФ, находясь в тяжелом моральном состоянии, позвонил из Украины домой — попрощаться с женой.

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Оккупант: Все нормально, Слава Богу, дозвонился [ред. — к жене].

Жена оккупанта: Ты чего такой запыханый?

Оккупант: Мы в кольце, Люба. Нам здесь смерть.

Жена оккупанта: Ну нам говорят по телевизору, что вы держитесь там.

Оккупант: Люба, я звоню, чтобы попрощаться. Никому не говори, но здесь смерть нам всем. Лучше бы сюда прилетело, пусть бы убило!

Россияне привыкли выполнять приказы сверху — и здесь будут стоять насмерть. Что происходит сейчас в Лимане — можешь посмотреть в нашем материале.

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