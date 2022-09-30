Жест доброй воли или “тактическая перегруппировка”? Россияне бегут с поля боя на Лиманском направлении

На видео, вероятно, мы видим “тактическую перегруппировку” оккупационных войск на Лиманском направлении.

Согласно последним новостям, ВСУ прорвали оборону РФ в районе Ставок, что на 10 километров севернее Лимана.

Украинская армия перерезала дорогу Торское-Дробышево, которая была единственным путем снабжения и выезда для оккупантов, удерживающих Лиман на западе.

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Напомним, российские оккупанты захватили Лиман в конце мая. Это стратегически важный для обеих сторон город, который ВСУ возвращает обратно.

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