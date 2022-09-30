Україна

Жест доброї волі чи “тактичне перегрупування”? Росіяни тікають з поля бою на Лиманському напрямку

Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 30 Вересня 2022, 21:30

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