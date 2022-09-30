Жест доброї волі чи “тактичне перегрупування”? Росіяни тікають з поля бою на Лиманському напрямку

На відео, ймовірно, ми бачимо “тактичне перегрупування” окупаційних військ на Лиманському напрямку.

За останніми новинами, ЗСУ прорвали оборону РФ у районі Ставок, що за 10 кілометрів на північ від Лиману.

Українська армія перерізала дорогу Торське-Дробишеве, яка була єдиним шляхом постачання та виїзду для окупантів, що утримують Лиман на заході.

Нагадуємо, окупанти захопили Лиман наприкінці травня. Це стратегічно важливе для обох сторін місто, яке ЗСУ повертає собі назад.

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