Актуальная карта боевых действий в Украине 1 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий пока сосредоточена в южных и восточных регионах Украины. Однако какими бы ни были заявления наших врагов, границы нашего государства останутся неизменными, впоследствии, возможно, расширив границы Североатлантического Альянса.
Так, Украина сделала весомый шаг навстречу своему будущему и подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В то же время наш враг в очередной раз приблизился к своему краху, аннексировав временно оккупированные украинские территории.
А пока наше настоящее еще сосредоточено на борьбе, необходимо следить за подробной информацией от Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует заявления РФ:
Противоречивые заявления и процедуры Кремля демонстрируют фундаментальную природу системной слабости российского военного положения, характеризующую все вторжение.
Противоречивые заявления и процедуры Кремля демонстрируют фундаментальную природу системной слабости российского военного положения, характеризующую все вторжение.
В то же время эксперты отметили, что украинские войска, вероятно, почти завершили оцепление российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи российских войск в районе Дробышево-Лиман.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
Противник нанес три ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Утром, 30 сентября, российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, нанесли ракетный удар по колонне гражданского автотранспорта, которая с гуманитарной целью передвигалась по территории Запорожской области.
Утром, 30 сентября, российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, нанесли ракетный удар по колонне гражданского автотранспорта, которая с гуманитарной целью передвигалась по территории Запорожской области.
Удары были нанесены ракетами ЗРК С-300. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 25 человек, значительно больше — получили ранения.
Кроме того, для разрушения гражданской инфраструктуры городов, враг продолжает использовать ударные БПЛА Shahed-136 иранского производства.
От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодатовка и Миролюбовка.
От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодатовка и Миролюбовка.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии разных типов:
На Запорожском направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Зализничное, Дорожнянка, Новополь, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.
На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новогригоровка, Партизанское, Киселевка, Благодавка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцевое, Одрадовка и Бахмутское.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцевое, Одрадовка и Бахмутское.
Авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага.
Но, несмотря на все угрозы и обстрелы, украинцы стремятся жить только на своей земле. Читай, как люди возвращаются домой в Харьковскую область.
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