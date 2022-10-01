Актуальная карта боевых действий в Украине 1 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий пока сосредоточена в южных и восточных регионах Украины. Однако какими бы ни были заявления наших врагов, границы нашего государства останутся неизменными, впоследствии, возможно, расширив границы Североатлантического Альянса.

Так, Украина сделала весомый шаг навстречу своему будущему и подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В то же время наш враг в очередной раз приблизился к своему краху, аннексировав временно оккупированные украинские территории.

А пока наше настоящее еще сосредоточено на борьбе, необходимо следить за подробной информацией от Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует заявления РФ:

Противоречивые заявления и процедуры Кремля демонстрируют фундаментальную природу системной слабости российского военного положения, характеризующую все вторжение.

В то же время эксперты отметили, что украинские войска, вероятно, почти завершили оцепление российской группировки в Лимане и перерезали критические наземные линии связи российских войск в районе Дробышево-Лиман.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Противник нанес три ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Утром, 30 сентября, российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, нанесли ракетный удар по колонне гражданского автотранспорта, которая с гуманитарной целью передвигалась по территории Запорожской области.

Удары были нанесены ракетами ЗРК С-300. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 25 человек, значительно больше — получили ранения.

Кроме того, для разрушения гражданской инфраструктуры городов, враг продолжает использовать ударные БПЛА Shahed-136 иранского производства.

От вражеских ударов пострадали более 25 населенных пунктов. В частности, Константиновка, Запорожье, Николаев, Гуляйполе, Редкодуб, Белогоровка, Новоандреевка, Благодатовка и Миролюбовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Уды, Стрелечья, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Голубые Озера ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении – Соледар, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Зайцевое и Нью-Йорк ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка ;

направлении – ; на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко.

На Запорожском направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Зализничное, Дорожнянка, Новополь, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новогригоровка, Партизанское, Киселевка, Благодавка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцевое, Одрадовка и Бахмутское.

Авиация Сил обороны Украины нанесла девять ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также пяти зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага.

Но, несмотря на все угрозы и обстрелы, украинцы стремятся жить только на своей земле. Читай, как люди возвращаются домой в Харьковскую область.

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