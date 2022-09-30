“Где нам еще черпать силы, как не с родной земли?”: несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой в Харьковскую область

Семь раненых за 29 сентября в Харьковской области. Российские оккупанты неустанно бьют по мирному населению, которое остается на территориях, прилегающих к линии столкновения. В разбитые села вблизи границы со страной-агрессором массово возвращаются люди. Даже в те населенные пункты, где разрушено 90% домов и вся инфраструктура.

Газовщики и электрики пытаются до холодов отремонтировать сети. Операторы мобильной связи питают свои коммуникации генераторами, чтобы ловился сигнал, а люди обустраиваются зимовать в сараях и накрывают разбитые крыши пленкой.

Своим горем делится 56-летний Андрей Опришко: в его доме жили несколько поколений, от деда-прадеда. А теперь жить в семейном гнездышке невозможно: россияне на День Конституции “поздравили” снарядом.

Его 80-летнюю мать контузило, у самого Андрея были осколковые ранения. В июне они уехали — в больнице вытащили осколок с плеча, маму оставил в Черкасской области, у брата. Сам он несколько дней, как вернулся в поселок Слатино.

Сейчас живет в сарае возле разбитого дома. Растапливает печь Маминым Сибиряком русского поэта.

Начальник отдела информационной работы Дергачевского горсовета Александр Кулик информирует: люди возвращаются, даже несмотря на опасность.

— Возвращаются массово, поскольку стало спокойнее — несмотря на то, что пограничные пункты Козачья Лопань, Ветеринарное, Гранов, Токаревка, Гоптовка периодически подвергаются обстрелам.

Вместе с тем работают и газовики, чтобы к холодам возобновить работу сети, появилась здесь и связь. Поселки ждут, когда наконец появятся и люди.

Они меня спрашивают: чего ты хочешь туда вернуться? А я говорю: там моя пуповина зарыта. Ну вот отсюда, от родной земли, силы и берем, а где нам еще брать? — подитоживает Андрей Опришко.

Россияне каждый день подвергают ужасным обстрелам украинские города, забирают жизни мирных семей с детьми. Этой ночью от ракет оккупантов горел город Днепр.

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