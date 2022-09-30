“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область

Семеро поранених за 29 вересня на Харківщині. Російські окупанти невпинно гатять по мирному населенню, що лишається на територіях, прилеглих до лінії зіткнення. У потрощені села поблизу кордону з країною-агресором масово повертаються люди. Навіть у ті населені пункти, де понівечено 90% будинків і вся інфраструктура.

Газовики та електрики намагаються до холодів відремонтувати мережі. Оператори мобільного зв’язку живлять свої комунікації генераторами, щоб ловився сигнал, а люди облаштовуються на зимівлю у сараях та накривають розбиті дахи плівкою.

Своїм горем ділиться 56-річний Андрій Опришко: у його хаті жило кілька поколінь, від діда-прадіда. А тепер жити у сімейному гніздечку — неможливо: росіяни на День Конституції “привітали” снарядом поруч.

Його 80-річну мати контузило, в самого Андрія були уламкові поранення. У червні вони виїхали — у лікарні витягли уламок з плеча, маму лишив на Черкащині у брата. Сам він кілька днів, як повернувся до селища Слатине.

Зараз мешкає у сараї, що біля розбитого будинку. Розтоплює піч Маміним Сібіряком російського поета.

Начальник відділу інформаційної роботи Дергачівської міськради Олександр Кулік інформує: люди повертаються, навіть попри небезпеку.

— Повертаються масово, оскільки стало спокійніше — не дивлячись на те, що прикордонні пункти Козача Лопань, Ветеринарне, Гранів, Токарівка, Гоптівка періодично піддаються обстрілам.

Разом з тим працюють і газовики, щоб до холодів відновити роботу мережі, з’явився тут і зв’язок. Селища чекають, коли нарешті з’являться і люди.

Вони в мене питають: чого ти хочеш туди повернутися? А я кажу: там моя пуповина закопана. Ну от відсіль, від рідної землі, сили й беремо, а де нам ще брати? — підсумовує Андрій Опришко.

Росіяни щодня піддають жахливим обстрілам українські міста, забирають життя мирних сімей з дітьми. Цієї ночі від ракет окупантів палало місто Дніпро.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за всіма новинами України та світу!