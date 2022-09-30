Україна

“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 30 Вересня 2022, 12:30

Більше відео
0:00:39
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 30 вересня 2022
25 загиблих і понад 74 поранених! Росіяни обстріляли колону цивільних автомобілів у Запоріжжі
“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область
Росіяни атакували Миколаївщину та Одещину дронами, ракетами і Смерчами: багато поранених, є загиблі
“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область
Масштабний обстріл Дніпра. Росіяни знищили транспортне підприємство і вбили людину
Карта бойових дій в Україні 30.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
0:06:04
Калуш отримали нову нагороду

Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra
0:04:45
Обстріли Харківської області
“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область
0:00:39
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 30 вересня 2022
25 загиблих і понад 74 поранених! Росіяни обстріляли колону цивільних автомобілів у Запоріжжі
“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область
Росіяни атакували Миколаївщину та Одещину дронами, ракетами і Смерчами: багато поранених, є загиблі
“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область
Масштабний обстріл Дніпра. Росіяни знищили транспортне підприємство і вбили людину
0:03:35
Як у Вінницькій області опалюють будинки теплом із землі
Екологічний та дешевий спосіб опалення — як у Вінницькій області добувають тепло з-під землі
Карта бойових дій в Україні 30.09.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:11
Як відновлюють заклади освіти в Чернігівській області
Відновлюють школи по крихтах: як у Чернігівській області ліквідують наслідки російських обстрілів
Новий пакет підтримки від США на 12 млрд доларів
На зброю, боєприпаси, розвідку та економіку — що відомо про новий пакет підтримки від США на $12 млрд
Історія родини, яка загинула в Дніпрі 29 вересня від російського обстрілу
На руїнах сидів лише пес і вив — трагічна історія родини, яка загинула у Дніпрі внаслідок російських ударів
Більше відео
Калуш отримали нову нагороду
Читати далі
Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 30 вересня 2022
Читати далі
25 загиблих і понад 74 поранених! Росіяни обстріляли колону цивільних автомобілів у Запоріжжі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь