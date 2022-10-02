Актуальная карта боевых действий в Украине 2 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока власти нам намекают на то, что ВСУ поджаривают россиян в Лиманском котле, мы с нетерпением ждем хороших новостей. Эксперты анализируют карту боевых действий, потери россиян и данные разведок разных стран.

Мы же предлагаем тебе тоже взглянуть на карту боевых действий в Украине, чтобы своими глазами увидеть успехи ВСУ.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны анализирует события в Украине. По их данным, украинские военные сохраняли оперативное молчание по поводу украинских наземных маневров в Херсонской области, но заявили, что украинские силы продолжают заставлять российские войска защищать свои позиции.

Оккупанты продолжили наземные атаки в Донецкой области 30 сентября, но не достигли подтвержденных территориальных достижений. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки.

России, вероятно, будет трудно проводить мобилизацию, поскольку россияне будут продолжать бежать из РФ в пограничные государства, которые их радушно принимают.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше сосредотачивает усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Противник нанес три ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для нанесения ударов по объектам инфраструктуры враг задействовал БпЛА.

От вражеских ударов пострадали более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленко, Новоукраинка, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Огурцове, Охримовка и Бударки Харьковской области;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздоловка, Веселое и Спорное;

на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении — Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное.

В Запорожском направлении противник активных наступательных действий не вел. Враг нанес огненное поражение в районах шестнадцати населенных пунктов. Среди них — Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов, рядом с линией столкновения.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне.

В то же время, политическое руководство Российской Федерации продолжает поиск путей пополнения потерь в живой силе. В частности, из-за узаконения привлечения заключенных к участию в войне. По имеющейся информации, на рассмотрение госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе РФ, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей. Для своевременного выполнения мобилизационных мероприятий и подавления сопротивления местного населения города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии.

За сутки Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили четыре командных пункта, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали два склада с боеприпасами.

Недавно произошло исторически важное событие — Украина подала заявку на вступление в НАТО. Узнай больше об этом в материале.

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