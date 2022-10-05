Актуальна карта бойових дій в Україні 5 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Шляхи української землі сповнені десятками тисяч історій, але замість них на карті бойових дій лише поділ на вільні та тимчасово окуповані території.

І яким нескінченним не здавався би цей період, буде мир, а Україна переможе завдяки силі та незламності українського народу та його захисників(-иць).

А якщо раптом негативні думки почнуть знову з’являтись у голові, читай, наскільки запекло ведуть бій ЗСУ. Всю необхідну інформацію про небезпечні напрямки та оперативну інформацію публікує щоденно український Генштаб.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує події в Україні:

За останню добу українські війська досягли значних успіхів у районі Лиману та на півночі Херсонської області. Російські підрозділи, розбиті на цих фронтах, раніше вважалися одними з головних звичайних бойових сил Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування.

Протягом доби окупанти завдали п’ять ракетних та один авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них — Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна ;

на Краматорському напрямку — ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів;

на Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів. Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки ;

на Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них — Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

Читати на тему Помста по-російськи: як військові РФ засипають ракетами українські міста Як пройшла ніч у прикордонних містах України та кількість постраждалих від нічних обстрілів.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, восьми місць зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА ворога.

Українські ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Також не можуть не тішити повідомлення про нові деокуповані населені пункти. Читай про звільнення кількох селищ на Херсонщині.

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