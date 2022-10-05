Актуальная карта боевых действий в Украине 5 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Дороги украинской земли уже усеяны десятками тысяч историй, но вместо них на карте боевых действий разделение только на свободные и временно оккупированные территории.

И каким бы ни казался бесконечным этот период, все равно наступит мир, а Украина победит благодаря силе и несокрушимости украинского народа и его защитников и защитниц.

А если вдруг негативные мысли снова появятся в голове, читай о том, насколько упорно ведут бой ВСУ. Всю необходимую информацию об опасных направлениях и оперативной информации публикует ежедневно украинский Генштаб.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует события в Украине:

За последние сутки украинские войска добились значительных успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области. Российские подразделения, разбитые на этих фронтах, ранее числились одними из основных боевых сил России.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 5 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку.

В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных и один авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них — Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализнычное, Вознесенск и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;

направлении — в районе населенного пункта Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелечья, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная ;

направлении — в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — враг осуществляет перегруппировку своих подразделений;

направлении — враг осуществляет перегруппировку своих подразделений; на Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцевого и Яковлевки ;

направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, ; на Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка ;

направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов ; на Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов.

Читать по теме Месть по-российски: как военные РФ засыпают ракетами украинские города Как прошла ночь в приграничных городах Украины и количество пострадавших от ночных обстрелов.

На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА врага.

Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Также не могут не радовать сообщения о новых деоккупированных населенных пунктах. Читай об освобождении еще нескольких поселков в Херсонской области.

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