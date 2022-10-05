Актуальная карта боевых действий в Украине 5 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Дороги украинской земли уже усеяны десятками тысяч историй, но вместо них на карте боевых действий разделение только на свободные и временно оккупированные территории.
И каким бы ни казался бесконечным этот период, все равно наступит мир, а Украина победит благодаря силе и несокрушимости украинского народа и его защитников и защитниц.
А если вдруг негативные мысли снова появятся в голове, читай о том, насколько упорно ведут бой ВСУ. Всю необходимую информацию об опасных направлениях и оперативной информации публикует ежедневно украинский Генштаб.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует события в Украине:
За последние сутки украинские войска добились значительных успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области. Российские подразделения, разбитые на этих фронтах, ранее числились одними из основных боевых сил России.
За последние сутки украинские войска добились значительных успехов в районе Лимана и на севере Херсонской области. Российские подразделения, разбитые на этих фронтах, ранее числились одними из основных боевых сил России.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, осуществляет перегруппировку.
В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных и один авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО.
В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных и один авиационный удар, совершили более 15 обстрелов из РСЗО.
От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них — Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Зализнычное, Вознесенск и Приднепровское.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
На Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, восьми мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА врага.
Украинские ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.
Также не могут не радовать сообщения о новых деоккупированных населенных пунктах. Читай об освобождении еще нескольких поселков в Херсонской области.
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