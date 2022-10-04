Украина

Шаг за шагом! Военные ВСУ сообщили об освобождении еще нескольких сел Херсонской области

Виктория Мельник, редактор сайта 04 октября 2022, 17:25

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Херсонщина

Шаг за шагом! Военные ВСУ сообщили об освобождении еще нескольких сел Херсонской области
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Актуальная карта боевых действий в Украине 4 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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