Україна

Крок за кроком! Бійці ЗСУ повідомили про звільнення ще кількох селищ на Херсонщині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Жовтня 2022, 17:25

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