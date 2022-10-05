Украина

Разрушенные дома и искалеченные жизни! Как выглядят деоккупированные села в Донецкой области

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 06 октября 2022, 00:00

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0:02:45
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