Разрушенные дома и искалеченные жизни! Как выглядят деоккупированные села в Донецкой области

Разрушены дома, повреждены мосты и дороги. Так выглядят сейчас деоккупированные села в Донецкой области. Люди живут без электричества и воды.

Первое, что сделали, как только выгнали врага — привезли местным жителям еду. Уже начинает работать полиция и скорая помощь.

Армия России в этих селах уничтожила или повредила едва ли не каждое здание. А убегая от наступления украинских сил, бросала технику и боеприпасы прямо посреди улиц.

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Но местные жители уже получают пенсию. Помогут им и с ремонтом домов.

В первую очередь, мы предоставили гуманитарную помощь, продукты питания. Также сегодня уже сюда прибыли кареты скорой медицинской помощи. И полиция Краматорского районного управления заступила на дежурство, — отчитывается начальник Краматорского районного управления полиции Станислав Загурский.

В деоккупированных селах продолжаются разминирование. Также правоохранители собирают в местные свидетельства о преступлениях оккупантов: похищение людей, мародерство и преследование за проукраинскую позицию.

Напомним, что ранее мы рассказывали об освобождении силами ВСУ восьми поселков в Херсонской области.