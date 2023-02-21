Народжені під вибухи 24 лютого. Щемлива історія пологів Марії з Дніпра

24 лютого 2022 року Марія прокинулася від вибуху. Вона була на 38-му тижні вагітності. Перше, що подумала — аби не війна! Як жінка народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун у нашому матеріалі.

Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун

Ці події майже річної давнини і досі в пам’яті 33-річної Марії Карачун, ніби це було вчора. Жінка згадує, що відразу почалися дзвінки на телефон чоловіка. Вони були тривожними.

Мене починає трусити. Чоловік підривається, хапає телефон, очі величезні. І в нього починають труситися руки — війна почалася! — згадує Марія.

У Марії була друга важка вагітність. Перша, каже жінка, закінчилася трагічно на чималому терміні. Цього разу вона постійно була під наглядом лікарів. Тож вирішила терміново їхати до пологового.

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Мені не можна було нервувати взагалі. Я розмовляла з дитиною. Я сказала: “Давай ми зустрінемося сьогодні”, — розповідає Марія.

Під виття сирен та гортання новин у жінки почалися перейми. Певно, це відбулося від стресу. Марія народила ввечері. Сама. Розповідає, що не панікувала в лікарні. Та вcе ж довелося бігати до бомбосховища.

Я народила о 20:12. Я пам’ятаю, ми з нянечкою йшли до ліфта, вона взяла мене за руки і каже: “Тільки не хвилюйся, у тебе — молочко та дитинка”.

Діти, народжені у війну

На третій день новонародженого Святослава та Марію виписували. А в місті — сирена за сиреною.

Бомбосховище не було обладнане, стільців не вистачало. Я сиділа на підлозі у пальто, на пакеті. Нам приносили суміш, і всі годували дітей, — каже Марія.

Щойно сказали, що можна виходити з бомбосховища, всі побігли. Люди дуже перенервували. Марія, звичайно, виписку з пологового будинку уявляла інакше. Жінка зізнається: вже майже рік, як втратила глибокий сон, не може надовго відпустити від себе сина.

Марія постійно переживає, щоб дитина була поруч, навіть на прогулянку завжди бере всі документи. Найбільше жінка злякалася, коли російська ракета вдарила по дев’ятиповерхівці у Дніпрі 14 січня. Це було дуже близько, за кілька будинків.

Я почула такий сильний вибух. Схопила дитину, і ми побігли до тамбура. А мама була на стоянці. Вона проїхала будинок за кілька хвилин до вибуху, — розповідає Марія.

Втім, Святослав росте цікавою і напрочуд спокійною дитиною війни. У перший день повномасштабної війни Росії проти України у Дніпрі, окрім Святика, народилося ще 20 немовлят.

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