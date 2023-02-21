Люди

Народжені під вибухи 24 лютого. Щемлива історія пологів Марії з Дніпра

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 21 Лютого 2023, 15:00

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Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун

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