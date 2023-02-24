Трійня в перший день війни — знак перемоги! Історія Анни з Чернігова, яка народила трьох дівчат 24 лютого 2022

Вони народилися 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабної війни. Сьогодні трійні Емілії, Олівії та Меланії рік. Читай у нашому матеріалі, як Анна народила трійню в перший день війни.

Народила трійню в перший день війни — історія Анни з Чернігова

З маленькими іменинницями ми зустрічаємося біля пологового в Чернігові. Дівчата народилися в перші години війни 24 лютого 2022 року. Відтоді саме в цій лікарні батьки були лише раз. Сьогодні вони побачаться з лікарями вдруге.

Анна знає цю дорогу напам’ять. Зустрічі чекали навіть медики. Педіатр, акушер та лікарка, яка робила кесарів розтин, розповідають, як проходили пологи.

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Ми оперували, війна почалася, а ми тоді ще не знали, що це таке. Виконували свою роботу, — каже завідувачка відділення екстрагенітальної патології Олена Колос.

Це була планова операція. Зранку 24 лютого ніхто й не міг подумати, що за кілька годин жінки вже народжуватимуть у бомбосховищі. Нині тут усе залишилось так, як у перші дні війни. Лікарі розповідають: коли спускаються в сховище, перехоплює дух, не хочеться, щоб це повторювалось.

Анна з малечею в підвал спустилися ввечері, за кілька годин після пологів. Зараз вона не відразу наважується спуститися сходами, але врешті на кілька хвилин залишає чоловіка та медиків і таки йде.

Зараз тут уже ліжка стоять, а ми спали на ковдрах. Лежиш, пар з рота йде, було багато дітей тут, — пригадує Анна.

Тут, у пологовому, батьки з трьома крихітками прожили три тижні в умовах, згадувати про які зараз страшно. Розповідають, як гріли дитячу суміш над свічкою.

Трійня в перший день війни — знак перемоги

Росіяни були зовсім близько. Одного дня ворожа міна впала просто біля лікарні, пошкодивши частину будівлі. Евакуюватися змоги не було, а мама Анни не змогла приїхати через обстріли.

Лише 20 березня, коли росіяни ще стояли під Черніговом, їх таки вивезли дорогою життя. Потім сім’я на кілька місяців виїхала за кордон. Були в Словаччині, але повернулися. Кажуть, дім тут, і навіть діти це відчувають.

Дідусь трійняток Анатолій Чирва був на фронті з першого дня війни. Захищав Чернігів, потім його підрозділ перекинули під Бахмут. Онучок він бачив лише на фото та відео. Анна показує його останнє повідомлення з фронту.

Анатолій загинув, коли побіг рятувати людей з будинку, що палав. Снаряд двічі втрапив у будинок, у якому були люди. Триматися родині допомагають трійнята.

Дівчата — це моє все, — каже Анна.

У кожної з дівчат різний характер, але коли вони відчувають небезпеку, завжди поводяться спокійно, ніби допомагають батькам. Лікарі вважають народження трійні в перший день війни знаком перемоги.

Раніше ми розповідали, як жінка народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія.

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