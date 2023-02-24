Трійня в перший день війни — знак перемоги! Історія Анни з Чернігова, яка народила трьох дівчат 24 лютого 2022

Вони народилися 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабної війни. Сьогодні трійні Емілії, Олівії та Меланії рік. Читай у нашому матеріалі, як Анна народила трійню в перший день війни.
З маленькими іменинницями ми зустрічаємося біля пологового в Чернігові. Дівчата народилися в перші години війни 24 лютого 2022 року. Відтоді саме в цій лікарні батьки були лише раз. Сьогодні вони побачаться з лікарями вдруге.
Анна знає цю дорогу напам’ять. Зустрічі чекали навіть медики. Педіатр, акушер та лікарка, яка робила кесарів розтин, розповідають, як проходили пологи.
Ми оперували, війна почалася, а ми тоді ще не знали, що це таке. Виконували свою роботу, — каже завідувачка відділення екстрагенітальної патології Олена Колос.
Ми оперували, війна почалася, а ми тоді ще не знали, що це таке. Виконували свою роботу, — каже завідувачка відділення екстрагенітальної патології Олена Колос.
Це була планова операція. Зранку 24 лютого ніхто й не міг подумати, що за кілька годин жінки вже народжуватимуть у бомбосховищі. Нині тут усе залишилось так, як у перші дні війни. Лікарі розповідають: коли спускаються в сховище, перехоплює дух, не хочеться, щоб це повторювалось.
Анна з малечею в підвал спустилися ввечері, за кілька годин після пологів. Зараз вона не відразу наважується спуститися сходами, але врешті на кілька хвилин залишає чоловіка та медиків і таки йде.
Зараз тут уже ліжка стоять, а ми спали на ковдрах. Лежиш, пар з рота йде, було багато дітей тут, — пригадує Анна.
Зараз тут уже ліжка стоять, а ми спали на ковдрах. Лежиш, пар з рота йде, було багато дітей тут, — пригадує Анна.
Тут, у пологовому, батьки з трьома крихітками прожили три тижні в умовах, згадувати про які зараз страшно. Розповідають, як гріли дитячу суміш над свічкою.
Росіяни були зовсім близько. Одного дня ворожа міна впала просто біля лікарні, пошкодивши частину будівлі. Евакуюватися змоги не було, а мама Анни не змогла приїхати через обстріли.
Лише 20 березня, коли росіяни ще стояли під Черніговом, їх таки вивезли дорогою життя. Потім сім’я на кілька місяців виїхала за кордон. Були в Словаччині, але повернулися. Кажуть, дім тут, і навіть діти це відчувають.
Дідусь трійняток Анатолій Чирва був на фронті з першого дня війни. Захищав Чернігів, потім його підрозділ перекинули під Бахмут. Онучок він бачив лише на фото та відео. Анна показує його останнє повідомлення з фронту.
Анатолій загинув, коли побіг рятувати людей з будинку, що палав. Снаряд двічі втрапив у будинок, у якому були люди. Триматися родині допомагають трійнята.
Дівчата — це моє все, — каже Анна.
Дівчата — це моє все, — каже Анна.
У кожної з дівчат різний характер, але коли вони відчувають небезпеку, завжди поводяться спокійно, ніби допомагають батькам. Лікарі вважають народження трійні в перший день війни знаком перемоги.
Раніше ми розповідали, як жінка народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія.
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