В британской школе рассказывает о войне в Украине — история 16-летней Веры про тревожное утро, переезд и родных в Ирпене

В начале 2022 года украинские подростки готовились к поступлению в вузы, занимались любимыми делами и планировали свое будущее. Но полномасштабное российское вторжение помешало всем планам. Многим пришлось перекраивать свои судьбы и строить жизнь заново за границей.

Так произошло с 16-летней Верой Лазарук. В феврале 2022 года она училась в десятом классе и посещала черкасский кружок Юные корреспонденты, потому что мечтала стать журналистом. Девушка готовилась к поступлению в украинский вуз, хотела учиться в Киеве или Львове. Но теперь учится в британской частной школе Our Lady’s Abingdon, недалеко от Оксфорда, и готовится к вступлению в зарубежное ЗВО.

О выезде за границу, родных в Ирпене, обучении в британской школе и о помощи Украине она рассказала для Вікон.

Вера говорит, что никогда не забудет утро 24 февраля 2022 года.

— Я проснулась перед будильником, должна была идти на второй урок. Разбудил звонок на мамин телефон. Услышала ее нервный и испуганный голос. Звонил мой папа, он живет в Киеве, сказал, что у них работают сирены. Столицу бомбят, началась полномасштабная война, — рассказывает девушка.

Они с мамой включили телевизор и смотрели новости.

— До 12:00 мы не могли принять того, что началась полномасштабная война и нужно что-то делать, возможно, идти за продуктами, заправлять машину.

Отец Веры настаивал на том, чтобы они с матерью выехали из Украины. Он аргументировал тем, что здесь не будет нормальной учебы, не будет спокойно. Пока война не закончится, лучше побыть за границей. Двоюродная бабушка Веры проживает в Великобритании более 20 лет, поэтому им с мамой было куда ехать.

— Мы подали документы на визу в Великобританию еще в конце марта, ждали ответа. Тогда еще не была освобождена Киевская область, мы были готовы бежать, если россияне пойдут дальше. К счастью, этого не произошло. Мы получили разрешение на визу в Великобританию. Я закончила онлайн десятый класс в Украине, и в июне мы выехали, — делится девушка.

Она рассказывает, что имела поддержку и помощь, потому что ехала к родственнице. Все, с кем она встречалась, помогали ей и маме и обращались любезно. Но из разговоров других украинцев слышала, что не все британцы понимают, почему они к ним приезжают и становятся беженцами.

Вера стала единственной украинкой, поступившей в частную школу Our Lady’s Abingdon. Ей оплачивают недорогие поездки и обеды. Чтобы попасть туда, девушка должна была написать мотивационное письмо. Она приехала в Великобританию в июне, когда учебный год закончился. Подавала заявления и в государственные школы, но получила письмо о том, что ее берут в частную.

— В школе рассказывали, что еще до моего поступления, с начала полномасштабного вторжения, они говорили о войне в Украине и собирали средства на помощь украинцам. В ноябре я узнала, что в школе устраивали благотворительную выставку картин украинской художницы Елены Леус.

Zylea is a newly formed group of OLA lower 6th artists holding an exhibition to sell artwork to support Ukraine. They have 30 pieces of work and the exhibition will be held 1st December at 6:30pm at Our Lady’s Abingdon. If you would like to attend please let us know. pic.twitter.com/XPkAjsdvwo