В британской школе рассказывает о войне в Украине — история 16-летней Веры про тревожное утро, переезд и родных в Ирпене

В начале 2022 года украинские подростки готовились к поступлению в вузы, занимались любимыми делами и планировали свое будущее. Но полномасштабное российское вторжение помешало всем планам. Многим пришлось перекраивать свои судьбы и строить жизнь заново за границей.

Так произошло с 16-летней Верой Лазарук. В феврале 2022 года она училась в десятом классе и посещала черкасский кружок Юные корреспонденты, потому что мечтала стать журналистом. Девушка готовилась к поступлению в украинский вуз, хотела учиться в Киеве или Львове. Но теперь учится в британской частной школе Our Lady’s Abingdon, недалеко от Оксфорда, и готовится к вступлению в зарубежное ЗВО.

О выезде за границу, родных в Ирпене, обучении в британской школе и о помощи Украине она рассказала для Вікон.

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Тревожное утро

Вера говорит, что никогда не забудет утро 24 февраля 2022 года.

— Я проснулась перед будильником, должна была идти на второй урок. Разбудил звонок на мамин телефон. Услышала ее нервный и испуганный голос. Звонил мой папа, он живет в Киеве, сказал, что у них работают сирены. Столицу бомбят, началась полномасштабная война, — рассказывает девушка.

Они с мамой включили телевизор и смотрели новости.

— До 12:00 мы не могли принять того, что началась полномасштабная война и нужно что-то делать, возможно, идти за продуктами, заправлять машину.

Просто ходили по квартире и не понимали, что делать, — говорит она.

О выезде за границу

Отец Веры настаивал на том, чтобы они с матерью выехали из Украины. Он аргументировал тем, что здесь не будет нормальной учебы, не будет спокойно. Пока война не закончится, лучше побыть за границей. Двоюродная бабушка Веры проживает в Великобритании более 20 лет, поэтому им с мамой было куда ехать.

— Мы подали документы на визу в Великобританию еще в конце марта, ждали ответа. Тогда еще не была освобождена Киевская область, мы были готовы бежать, если россияне пойдут дальше. К счастью, этого не произошло. Мы получили разрешение на визу в Великобританию. Я закончила онлайн десятый класс в Украине, и в июне мы выехали, — делится девушка.

Она рассказывает, что имела поддержку и помощь, потому что ехала к родственнице. Все, с кем она встречалась, помогали ей и маме и обращались любезно. Но из разговоров других украинцев слышала, что не все британцы понимают, почему они к ним приезжают и становятся беженцами.

Об обучении в британской школе и благотворительности

Вера стала единственной украинкой, поступившей в частную школу Our Lady’s Abingdon. Ей оплачивают недорогие поездки и обеды. Чтобы попасть туда, девушка должна была написать мотивационное письмо. Она приехала в Великобританию в июне, когда учебный год закончился. Подавала заявления и в государственные школы, но получила письмо о том, что ее берут в частную.

— В школе рассказывали, что еще до моего поступления, с начала полномасштабного вторжения, они говорили о войне в Украине и собирали средства на помощь украинцам. В ноябре я узнала, что в школе устраивали благотворительную выставку картин украинской художницы Елены Леус.

Zylea is a newly formed group of OLA lower 6th artists holding an exhibition to sell artwork to support Ukraine. They have 30 pieces of work and the exhibition will be held 1st December at 6:30pm at Our Lady’s Abingdon. If you would like to attend please let us know. pic.twitter.com/XPkAjsdvwo — Our Lady’s Abingdon School (@OLAabingdon) November 25, 2022

Одиннадцатые классы, изучающие искусство, вместе с преподавателем сконтактировали с украинской художницей, которая пишет красивые картины.

На выставку могли прийти все желающие и приобрести картину. Заработанные денежные средства отправили на благотворительность. Это была полностью их инициатива.

Я не знаю, в какой именно благотворительный фонд были направлены средства, но точно в тот, который выбрала Елена, — говорит школьница.

⁦@OLAabingdon⁩ Great to see so many people at the private view of Ukrainian artist Olena Leus. Thanks to Mrs Holden. Lovely to see art back in the Mall too! pic.twitter.com/LuXpyBYuD1 — Christine Whyte (@KikaWhyte) December 1, 2022

Также Вера рассказывает о своей благотворительной инициативе.

— Перед рождественскими каникулами я предложила сделать такую акцию: день рождественских свитеров. Все желающие могли прийти не в школьной форме, а в рождественском джемпере. Но они должны были задонатить два фунта на помощь Украине.

Я делала презентацию перед школой. Рассказывала о ситуации в Украине, о крупнейших терактах, совершенных Россией.

Объясняла, что украинский народ сплотился, люди очень помогают друг другу. Говорила: “Сам народ хочет приблизить Украину к победе, поэтому давайте им поможем. Придите в рождественском джемпере в школу и пожертвуйте два фунта”.

В общей сложности мы собрали 480 фунтов и отправили их в фонд, который помогает украинцам, — вспоминает Вера.

О работе в школьной газете

Девушка хочет стать журналистом, поэтому начала работать школьной газете, которая выходит еженедельно. В этом году добавили рубрику Teacher`s talk, ею и начала заниматься Вера.

— Мне предложили с этим работать, потому что я говорила, что хочу поступать на журналиста. Я пишу на электронную почту учителям и договариваюсь с ними об интервью.

Моя задача — раскрыть его как человека, а не учителя. Его хобби, чем он занимается вне школы. Раскрыть его интересные стороны.

Я провела шесть интервью, небольшие статьи на несколько страниц. Но это практика как проведения интервью, так и написания статей, — говорит она.

О родных в Ирпене и обстрелах города

Зимой школьница приезжала в Украину, навещала родных в Ирпене и писала о ситуации в городе для школьной газеты. Она рассказывала в школе о пострадавших родных и отмечала, что война в Украине не так далеко, как можно подумать. Потому что, несмотря на то, что она сама находится в Британии, война затронула и ее в том числе.

— Мой отец и его мама живут в Киеве. В первый день полномасштабного вторжения они поехали к двоюродному брату, проживающему в Ирпене. У него есть жена и двое детей. Также там были две сестры моей бабушки по линии папы. Они там пробыли до самой оккупации. Выезжали из города, когда россияне уже зашли в Бучу.

— Родные почти все время сидели в подвале и слышали, как возле них были попадания в дома. Исчез свет, вода, газ, не было ни одной поставки ресурсов. Жить там нормально было невозможно. Магазины не работали. Последней каплей стало то, как вражеский самолет начал сбрасывать бомбы на дома. Родные решили выезжать.

Мой дядя очень любит свой дом, он не хотел его покидать. Но их уговорили это сделать.

Если бы они не попытались выехать и остались там, вряд ли смогли бы эвакуироваться, — говорит Вера.

Родные решили ехать еще к одному брату в Васильков, ведь дорога на Киев была закрыта. Ехали двумя машинами, потом к ним присоединились другие.

— Был один перекресток, который россияне обстреливали из танков, его нужно было проехать очень быстро. Родственники ехали и слышали, как взрывалось все вокруг. Видели разбитые машины с надписью “Дети”. Им удалось выехать. На следующий день им позвонили соседи и сказали, что колонну машин расстреляли, а российские танки зашли в часть Ирпеня, — вспоминает девушка.

Когда российские военные покинули Ирпень, дядя Веры вернулся в город. Он начал восстанавливать дом, потому что тот пострадал от российской ракеты. Сарай у дома его матери сгорел, а в дом попал осколок и разрушил потолок и часть дома.

О системе образования в Великобритании

Вера говорит, что учеба в старших классах Великобритании ей нравится больше.

Британцы учатся в школе 13 лет. В последние два года обучения ты можешь выбрать три – четыре предмета, которые будешь изучать. Потом сдаешь главный экзамен для поступления в университет.

— Я выбрала психологию, экономику и медиа. Мне нравятся эти предметы. Возможно, экономику можно встретить в некоторых школах Украины, но психологию и медиа вряд ли. Мне нравится исследовать разные темы по психологии, я интересуюсь ментальным состоянием. Экономику выбрала, потому что хочу поступать на журналиста, поэтому должна ориентироваться в экономических процессах страны. Также экономика пригодится в жизни.

На медиа мы изучаем разные звенья этой сферы: фильмы, газеты, журналы и т.д. и создаем свой проект. Сейчас я работаю над своим мини-журналом на психологическую тему. Я пишу о подготовке журнала: затраты на создание, какие нужно выбирать шрифты и другое.

Я считаю, что это прекрасная возможность понять, что тебе нравится, и учить то, что тебе нужно для университета, — акцентирует она.

Вера добавляет, что такая учеба легче украинской. Последние два года в школе дети считаются взрослыми, самостоятельно формируют конспекты, чтобы сдать экзамен.

Нам не ставят оценки. То есть я не гонюсь за тем, чтобы хорошо сдать тему, получить высокую тематическую оценку. Я работаю на результат.

— Домашнего тоже много не задают. Я изучаю три предмета, мне нужно следить, чтобы я хорошо усваивала материал. Если есть пробелы, я могу сказать учителям, они найдут часок, чтобы объяснить мне что-то, — говорит она.

О языковом барьере

Девушка рассказывает, что сейчас ей гораздо легче говорить на английском. Сначала было сложно из-за акцента. При изучении английского в украинской школе объясняли, что есть американский и британский акцент. Но британского акцента очень много.

— Ты переедешь из города в город, например, к северу от Оксфорда, и у людей уже совсем другой акцент. Их сложно понять. У британцев очень специфическое произношение. Кажется, они не разделяют слова. Одно слово перетекает в другое.

Я хотела говорить на английском, я хорошо его учила в школе, у меня был хороший словарный запас. Но я начала стесняться своего акцента и того, что скажу что-нибудь неправильно. Сейчас это прошло, я почти свободно могу говорить на английском, — делится она.

Ранее мы рассказывали историю Марии Губерник о жизни украинцев в Великобритании.

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