Рассказы

С гербом на шее и Украиной в сердце: история женщины, которая эвакуировалась в Британию

Вероника Кононенко, практикантка сайта 01 июля 2022, 19:00
Мария Губерник
Фото: Instagram

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