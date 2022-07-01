С гербом на шее и Украиной в сердце: история женщины, которая эвакуировалась в Британию

Многие украинцы были вынуждены покинуть дом в поисках безопасного места для себя и своей семьи. Теперь им приходится заново строить жизнь.

Такова история Марии Губерник, которая в 2014 году вместе с семьей убегала от войны на Востоке, а сейчас — от полномасштабного вторжения.

Сначала семья остановилась в Испании, однако там Марии не понравилось из-за языкового барьера, слишком медленного ритма жизни и сложностями с поиском работы.

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Поэтому она решила переехать в Великобританию, где живет уже больше двух месяцев. Женщина поделилась с нами своим опытом.

Почему именно Великобритания?

Мария Губерник — достаточно прогрессивная женщина: феминистка, активистка ЛГБТ-сообщества, отстаивает права женщин, а Британия — одна из самых развитых стран, где за такие взгляды нет общественного давления.

Например, там доступна бесплатная контрацепция и анонимные аборты. А еще есть чувство полной безопасности, которого давно не хватало.

Почти невозможно насилие на почве ненависти, потому что любое преступление, даже если это еще не физическое насилие, считается уголовным преступлением.

Также одним из очевидных плюсов Британии является возможность найти работу. Здесь ее много для любых навыков и специальностей, а еще более быстрый темп жизни.

О бюрократии в Британии

Женщина делится, что наиболее бюрократическим государством привыкли считать Германию, и она, когда какое-то время жила там, тоже так считала. Тем не менее Великобритания в этом плане на первом месте.

Несмотря на это, оформление документов организовано очень понятно, а почти все государственные сервисы доступны онлайн.

Медицина и лекарства по рецепту для украинцев в Британии бесплатны. Единственное неудобство, что на прием к врачу придется подождать около месяца, делится Мария Губерник.

Я записалась к дерматологу в середине апреля, а попала в середине июня.

Ментальность

Мария Губерник заметила удивительную особенность британской ментальности, которая не присуща украинцам.

Они совсем не жалуются и не воспринимают, когда жалуются другие. Обычно они действуют, чтобы устранить причину страданий в той или иной сфере, и на этом все.

Уровень жизни, питания и социального обеспечения

Проезд в Британии достаточно дорогой и обойдется от 350 до 550 грн в день при условии, что ты не ездишь в другие города. Случается, что улететь в Варшаву дешевле, чем в Лондон.

Еда относительно дешевая, цены на продукты примерно такие же, как и в Украине, некоторые товары даже дешевле. А вот что касается алкоголя и сигарет, то их цена в три – четыре раза выше.

Что касается социальной защиты, то Великобритания считается одной из самых лояльных для украинцев.

Все безработные люди, в том числе украинцы, получают социальные выплаты. Если кто-то теряет работу, нет риска остаться без жилья или еды, ведь компания выплачивает компенсацию.

Люди, у которых еще нет возможности арендовать жилье, могут воспользоваться социальным, а у кого проблемы с деньгами — всегда могут взять продукты в фудбанках.

Если ты не получаешь определенный уровень зарплаты, за который можешь купить среднюю продуктовую корзину или оплатить среднюю аренду, тебе все еще будут выдавать выплаты.

Сейчас Мария снимает большую комнату в Ливерпуле вместе с лесбийской парой, которую нашла в ЛГБТ-сообществе. Они согласились стать ее спонсорами на некоторое время.

Отношение к украинцам в Британии

Мария делится, что за всю жизнь в Ливерпуле у нее самая большая комната. Государство заботится о том, чтобы у беженцев были соответствующие условия для жизни.

Даже приходят представители государства, замеряющие метраж комнаты, чтобы он соответствовал определенному стандарту. Комната должна закрываться и содержать все необходимое.

Так что даже если владелец хочет бесплатно принять беженца, он должен выполнить много требований.

Поэтому историй, где украинцев хотят использовать ради получения выплат или в качестве прислуги, почти нет. Это может быть один негативный случай на сотни положительных опытов.

В целом британцы гораздо более лояльны и приветливы, чем испанцы, поэтому взаимоотношения с ними складываются хорошо, британцы всегда открыты к диалогу.

Например, Мария очень сдружилась с девушками, ведь перед тем как съехаться, они много общались в чате на разные темы: о ценностях, взглядах и даже питании.

Такому отношению Мария Губерник действительно была удивлена, ведь в Испании, по ее словам, всем было плевать на украинцев.

У нас не то что не было выбора, что кушать, а если вдруг не доедали, нам рассказывали, какие мы плохие, что на нас выбрасывают деньги.

Конфликты между британцами и украинцами

Проблемы в отношениях между британцами, которые согласились предоставить жилье, и украинцами могут возникнуть только тогда, когда последние ведут себя, как дети.

Поэтому девушке часто приходится проводить культурную беседу с беженцами, где она объясняет, что здесь принимают независимых людей, а не усыновляют детей, которые 24/7 нуждаются в опеке и компании.

Спонсоры в основном готовы помогать первое время, но дальше нужно самостоятельно. Это дает простор и желание общаться.

Мария свободно общается на английском и знает почти всех беженцев из Украины в своей местности. Девушка разочарована из-за того, что большинство из них русскоязычные или имеют пророссийские взгляды.

Некоторые беженцы утверждали, что Мария их притесняет из-за русского языка. Однако девушка из Донецка и очень любит украинцев.

Я очень люблю Украину, я была на Майдане в 14 лет. Я из Донецка и говорю по-украински, у меня есть тату герба на шее. Но мне 22 года, а я во второй раз начинаю с нуля — под взрывы.

Девушка говорит, что все, чего она хочет — чувствовать себя в безопасности, о которой забыла, поэтому пока планирует пожить в Британии, а вернуться в Украину уже после окончания войны.

Социальную защиту для украинцев гарантирует и ООН. В нашем материале ты узнаешь, как оформить выплаты от ООН.