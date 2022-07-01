Розповіді

З гербом на шиї та Україною в серці: історія жінки, яка евакуювалася до Великої Британії

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 01 Липня 2022, 19:00
Марія Губєрнік
Фото: Instagram

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