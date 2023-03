У британській школі розповідає про війну в Україні — історія 16-річної Вєри про тривожний ранок, переїзд та рідних в Ірпені

На початку 2022 року українські підлітки готувалися до вступу у виші, займалися улюбленими справами та планували своє майбутнє. Але повномасштабне російське вторгнення завадило усім планам. Багатьом довелося перекроювати свої долі та будувати життя наново за кордоном.

Так сталося і з 16-річною Вєрою Лазарук. У лютому 2022 року вона навчалася у десятому класі та відвідувала черкаський гурток Юні кореспонденти, адже мріяла стати журналістом. Дівчина готувалася до вступу в український виш, хотіла навчатися у Києві чи Львові. Але тепер навчається у британській приватній школі Our Lady’s Abingdon, що неподалік від Оксфорда, та готується до вступу у закордонний ЗВО.

Про виїзд за кордон, рідних в Ірпені, навчання в британській школі та допомогу Україні вона розповіла для Вікон.

Вєра каже, що ніколи не забуде ранок 24 лютого 2022 року.

— Я прокинулася перед будильником, мала йти на другий урок. Розбудив дзвінок на мамин телефон. Почула її знервований та наляканий голос. Телефонував мій тато, який живе в Києві, сказав, що у них працюють сирени. Столицю бомблять, почалася повномасштабна війна, — розповідає дівчина.

Вони з мамою увімкнули телевізор та дивилася новини.

— До 12:00 ми не могли прийняти того, що почалася повномасштабна війна і треба щось робити, можливо, йти за продуктами, заправляти машину.

Батько Вєри наполягав на тому, щоб вони з мамою виїхали з України. Він аргументував тим, що тут не буде нормального навчання, не буде спокійно. Поки війна не закінчиться, краще побути за кордоном. Двоюрідна бабуся Вєри мешкає у Великій Британії понад 20 років, тому вони з мамою мали куди їхати.

— Ми подали документи на візу у Велику Британію ще наприкінці березня, чекали відповіді. Тоді ще не була звільнена Київська область, ми були напоготові, щоб тікати, якщо росіяни підуть далі. На щастя, цього не сталося. Ми отримали дозвіл на візу. Я закінчила онлайн десятий клас в Україні, і в червні ми виїхали, — ділиться дівчина.

Вона розповідає, що мала підтримку та допомогу, адже їхала до родички. Усі, з ким вона зустрічалася, допомагали їй та мамі і поводилися люб’язно. Але з розмов інших українців чула, що не всі британці розуміють, чому вони до них приїздять і стають біженцями.

Вєра стала єдиною українкою, яка вступила у приватну школу Our Lady’s Abingdon. Їй оплачують недорогі поїздки та обіди. Щоб потрапити туди, дівчина мала написати мотиваційного листа. Вона приїхала у Велику Британію в червні, коли навчальний рік закінчився. Подавала заяви і до державних шкіл, але отримала листа про те, що її беруть до приватної.

— У школі розповідали, що ще до мого вступу, з початку повномасштабного вторгнення, вони говорили про війну в Україні та збирали кошти на допомогу українцям. У листопаді я дізналася, що у школі влаштовували благодійну виставку картин української художниці Олени Леус.

