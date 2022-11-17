Розповіді

Від системи оцінок до освітньої програми — українці розповіли про школи за кордоном та сум за Батьківщиною

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 16:00
Чим відрізняються європейські та українські школи — історії українців
Фото: Pexels

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