От системы оценок до образовательной программы — украинцы рассказали о школах за границей и тоске по Родине

Миллионы украинцев с детьми уехали за границу в начале полномасштабного вторжения. Некоторые уже успели вернуться, а некоторые до сих пор находятся в других странах.

Сотни тысяч украинских детей этой осенью пошли в школу за границей. Они учатся в местных, но состоят на учете в украинских учебных заведениях.

Кому-то удалось легко адаптироваться в новой среде, а кто-то имеет проблемы в общении. Однако все скучают по Украине и родным школам. Украинские мамы, дети которых ходят в школу за границей, рассказали для УП.Життя о разнице в образовании.

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Школа для девочек в Ирландии

Ольга Бондаренко вместе с 14-летней дочерью Валерией приехали в Ирландию в марте. Они проживают в пригороде Рослера (графство Уэксфорд). Там дочка пошла в школу для девочек Loreto.

На учебу ежедневно отвозит автобус, он же привозит Валерию домой. Она была не в восторге от специальной обязательной формы, а также, что в школе учатся только девочки.

Однако учиться в этой школе легче, здесь не так загружена программа точными науками: математика, физика, химия. Но Валерии приходится дома догонять упущенное.

— Сейчас в классе Валерии (аналог украинского 7 класса) проходят дроби, которые она изучала еще в 5 классе, — говорит Ольга. Поэтому девочке приходится учить кое-что самостоятельно.

Однако в ирландской школе склоняются к творческим заданиям: много рисуют, изучают компьютерную графику, много занятий по истории Ирландии, английскому языку.

В местных школах больше не вкладывают в ребенка общие знания, а ищут в нем способности, склонности к чему-то, — подчеркивает мать девочки.

Форму, учебники, канцелярские принадлежности в школе выдали бесплатно. И учебное заведение современно оборудовано, имеет собственные спортзалы и стадионы.

Ольга нашла Валерии репетитора для лучшего изучения английского языка. Ею тоже оказалась украинка, выехавшая за границу. Валерия и Ольга надеются в скором времени вернуться в Украину, ведь даже не забирали документы из своей родной школы.

Они говорят, что ирландцы хорошо относятся к ним, однако чувствуют себя чужими.

— Есть украинцы, которые перестроили себя, видят в Ирландии свое будущее. Ирландцы очень хорошие, отношение к нам прекрасное. Никогда не сталкивалась с негативом. Но мы здесь чужие, — делится Ольга.

Школа в Великобритании

Ольга Попадинец с 12-летним сыном Тимофеем после полномасштабного вторжения России в Украину сначала выехали в Румынию, затем в мае переехали в Великобританию.

В Украине Тимофей учился в одном из одесских лицеев, а сейчас ходит в школу в Сент-Моузе.

В Украинской школе у ​​мальчика были хорошие оценки — 9-11 баллов. Интересовался естественными предметами, но математика была не по душе. Он не мог найти общий язык с учительницей украинской литературы. Но какие оценки у мальчика сейчас, его мать сказать не может.

Здесь вообще нет понятия оценок или успехов в овладении программой. Учителя мне говорят о его сильных сторонах, увлечениях. Это и есть оценки — стандартный британский подход, — рассказывает Ольга.

Британские учителя говорят, что ее сын заинтересован в истории, сложных общественных процессах, но видят, что “он не очень увлекается математикой”.

— Нам нравится Великобритания. Школа здесь классная. И страна тоже. Но мы обязательно вернемся, когда в Одессе будет безопаснее, — говорит украинка.

Обычная школа в Вене (Австрия)

Нуэль Амиар с 13-летней дочерью Евой и 11-летней Агнией с марта проживает в Вене (Австрия). Девочки пошли в обычную государственную школу, несмотря на то, что в Украине старшая сестра посещала физико-математический лицей, а младшая — балетную школу.

Хотя это и обычная школа, Нуэль говорит, что им все нравится.

— Здесь все сделано для того, чтобы дети учились естественно. Поэтому дети в Австрии развиты, эрудированы, но не перегружены. У них есть детство. А более серьезное образование, пожалуй, в университетах, — рассказывает женщина. Даже не задают домашние задания. Она считает, что зубренье — это украинский традиционный показатель образования.

Впоследствии Нуэль нашла дополнительные занятия по математике для Евы. Ведь ей мало общей программы, потому что раньше училась в специализированном лицее.

Украинцев в Вене много, детям помогают адаптироваться, но они все равно хотят вернуться домой.

Эксперты о детях за границей

Несмотря на то, что дети уехали за границу и не видели ужасающих событий, они все равно переживают стресс. Психолог и сертифицированная учительница Луцкого лицея №27 Оксана Словик называет факторы стресса:

языковой барьер,

программная разница,

разный менталитет и видение проблемы и т.д.

— У наших детей, которых лишили их привычных домашних условий, очевидно, будут трудности с адаптацией.

Педагогам всех стран, куда попали наши ученики и ученицы, нужно получить хотя бы базовую информацию о контексте наших детей, как с этим работать, — говорит она.

Учительница украинского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в школе им. В. Черновола г. Южного Олеся Чайковская также видит проявления тоски по Родине у своих учеников и учениц.

— Он рассказывал, как ему интересно в Польше, что он узнал нового. Однажды он рассказал, как вышел на площадку поиграть и понял, что все там не его, все чужое и заплакал, — рассказала Олеся.

Она считает, что учителя должны стать надежной опорой для ребенка.

Фото: УП.Життя

Оставшиеся дети в Украине преимущественно учатся в онлайн-формате или смешанном. Дети много времени проводят за компьютером, потому им необходимы витамины. Раньше мы рассказывали, как кормить ребенка во время учебы на дому.

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